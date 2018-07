¿Qué me pongo con este tiempo? La calle Toribio Etxebarria acogerá desde mañana la decimoprimera edición de la Feria de las Rebajas. / FÉLIX MORQUECHO Un total de 32 establecimientos, 26 de ellos con su propio stand, realizarán sus ventas en Toribio Etxebarria La Feria de las Rebajas se abre mañana para resarcir de un año climático revuelto A. E. EIBAR. Martes, 17 julio 2018, 09:41

Una primavera que no terminó de florecer, lluvias y tormentas que se extienden desde octubre hasta mayo, e inviernos muy fríos. El '¿qué me pongo?' como pregunta obligada de cada mañana, acompañada por un vistazo al pronóstico y con la sensación de no saber si hace calor, frío, o las dos cosas, han hecho que las tiendas se hayan resentido, notablemente, en sus ventas.

Por estos motivos, una nueva edición de la Feria de las Oportunidades de Verano llega mañana miércoles y lo hace por el 11º año consecutivo mediante una iniciativa impulsada por Eibar Centro Comercial Abierto, en colaboración con el Ayuntamiento, y que tiene como objetivo que los comercios eibarreses puedan sacar a la venta productos rebajados y con grandes descuentos. La céntrica calle Toribio Etxebarria volverá a ser escenario del conocido como 'Factoring' de miércoles a viernes.

Un total de 32 establecimientos -26 de ellos con su propio stand en Toribio Etxebarria y otros seis desde sus establecimientos- concurrirán este año en dicho evento. En la céntrica vía pública se desplegarán varias carpas que permanecerán abiertas al público durante los tres días en horario continuo de 10:00 a 20:00 horas.

Los diferentes puestos presentarán ofertas en productos que van desde ropa, calzado, complementos o lencería hasta los deportes, decoración, textil-hogar, óptica, parafarmacia o estética y maquillaje. Los 26 locales que participan este año con stand propio serán: Askasibar, Atelier, Beittu Centro Óptico, Burbujas y Más, Calzados Bambi, Cedry, Doroti, Eskulan, Farmalur, Gratzina, Guby Chicos, Guby Mujer, Ikusimakusi, Izane, Khloe, Kopiña, Leder, Marsi, Neure, Nona, Rosa Domínguez, Ttiki, Txukuna, Valenciaga y Xare (dos). Y desde sus propios establecimientos tomarán parte en la feria los comercios Federópticos Igmar, Los Chicos, No Comment, Tribeka, Urdanibia y Vieco.

La ubicación de las carpas se dispondrá de tal forma que su distribución dejará el suficiente espacio libre para las terrazas que los bares coloquen frente a sus establecimientos. En total, serán 19 las carpas con capacidad para la exposición y venta de los diferentes comercios participantes. La inauguración de la feria tendrá lugar mañana a partir de las 9:45 horas, y se hará con la presencia de autoridades y representantes del comercio eibarrés.

Cheques de 100 euros

Con el objetivo de incentivar las compras y premiar la fidelidad de los consumidores, todas las personas que realicen alguna compra en la feria durante estos tres días entrarán en un sorteo de cheques compra por valor de 100 euros cada uno.

El sorteo de estos golosos premios se efectuará el viernes entre las 18:00 y las 18:15 horas, cuando los agraciados deberán recoger los cheques y gastar rápidamente los 100 euros en los propios stands de la feria hasta las 20:00 horas. Eta kitto Euskara Elkartea, por su parte, realizará durante estos días, al igual que otros años, una serie de actividades de promoción de la lengua vasca.