Los polideportivos renuevan sus equipamientos y mejoran su oferta

La administración local ha puesto en marcha un plan ambicioso que abarcará intervenciones en diversas instalaciones, con especial atención a los polideportivos de Ipurua, ... Orbea, Unbe y al frontón Astelena. La propuesta combina la renovación de espacios, la incorporación de nuevos equipamientos y la adaptación a las modalidades deportivas más demandadas por la población.

El alcalde, Jon Iraola, ha asegurado que estas mejoras no son una acción aislada, sino parte de una hoja de ruta a medio plazo: «Queremos que todos los vecinos dispongan de instalaciones modernas, seguras y accesibles. El deporte es salud, pero también es convivencia, y esa es una inversión que repercute en toda la ciudad».

Renovación de equipos

En el polideportivo de Ipurua, la intervención será especialmente notable. La sala fitness incorporará material completamente nuevo, entre ellos una prensa romana, una máquina de escaleras y una cinta de correr. Además, el proyecto contempla infraestructuras pensadas para diversificar las opciones de entrenamiento: un rocódromo que atraerá a escaladores de distintos niveles y la reforma integral de la pista de squash, con obras previstas entre 2025 y 2026.

Con estas actuaciones se busca no solo sustituir el equipamiento obsoleto, sino también dar respuesta a las disciplinas que experimentan un notable crecimiento, como la escalada, que en los últimos años ha ganado popularidad tras su inclusión en competiciones internacionales. Los responsables municipales aseguran que esta diversificación permitirá atraer a un público más amplio y fomentar la práctica deportiva en edades tempranas.

En el polideportivo de Orbea, las mejoras estarán orientadas a la optimización de los espacios y la actualización de maquinaria, mientras que en Unbe se reforzará la zona de actividades dirigidas y se mejorarán las condiciones de accesibilidad. El frontón Astelena también será objeto de trabajos específicos que mantendrán su valor patrimonial y deportivo.

Compromiso municipal

Según el consistorio, estas inversiones son fruto de un estudio previo en el que se han evaluado las carencias y oportunidades de mejora en cada instalación. El objetivo, destacan, es que el deporte local se convierta en un motor de cohesión social y en una herramienta eficaz para promover hábitos saludables entre todas las edades.

La ciudadanía, por su parte, ha recibido positivamente el anuncio, valorando que el Ayuntamiento apueste por un mantenimiento constante y no por reformas puntuales espaciadas en el tiempo.

Con este proyecto, Eibar no solo moderniza sus espacios deportivos, sino que también un modelo de gestión en el que la inversión pública se concibe como una forma directa de mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos. Las obras arrancarán en breve y, según el calendario previsto, sus beneficios se dejarán sentir de manera progresiva a lo largo de los próximos dos años.