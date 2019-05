Podemos critica que no se debata en el Ayuntamiento cuál debe ser la jefatura del Estado Según este grupo, «en toda sociedad democrática todo cargo público debe ser elegido y renovado periódicamente» A.E. EIBAR. Martes, 7 mayo 2019, 00:53

Elkarrekin Podemos ha mostrado su crítica debido a que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Eibar, ente que agrupe a todos los partidos políticos, rechace debatir en pleno sobre la actual jefatura del Estado. Elkarrekin Podemos había registrado una moción en el Ayuntamiento de Eibar «para abrir de forma constructiva un debate político sobre la actual Jefatura del Estado y del sentir de la ciudadanía eibarresa al respecto». Según indica la moción, «en una sociedad democrática todo cargo público de representación de la ciudadanía debe ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones. Este principio y valor debe hacerse extensivo a la Jefatura del Estado, avanzando hacia un modelo republicano», destacó la candidata a la alcaldía por Elkarrekin Podemos, Isabel Fernández Pejenaute.

Debate en el Parlamento

No obstante, en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el 20 de noviembre de 2018 se decidió no elevar a Pleno dicha moción presentada por Podemos-Ahal Dugu Eibar hasta que se debatiera una Proposición no de Ley registrada en el Parlamento Vasco por el Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos.

Posteriormente, el pasado 11 de abril, esta Proposición No de Ley se debatió en el Parlamento Vasco y desde Podemos-Ahal Dugu Eibar se instó a la Junta de Portavoces a que elevase la moción al pleno del 29 de abril.

En la moción, se insta ba al Pleno del Ayuntamiento eibarrés a que manifieste «su preocupación por los diferentes escándalos y denuncias de corrupción que afectan a la Casa Real» y, a su vez, la formación morada «exige que éstos puedan ser investigados completamente por el poder judicial».

En palabras de la candidata de la coalición de izquierdas, «en una sociedad democrática todo cargo público de representación de la ciudadanía debe ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones. Este principio y valor debe hacerse extensivo a la Jefatura del Estado, avanzando hacia un modelo republicano»

Sin embargo, prosigue Fernández Pejenaute, «el Ayuntamiento ha decidido que en una ciudad históricamente republicana como Eibar, este debate no se dé en el Pleno. Parece que algunos están muy cómodos tirando cohetes todos los 14 de abril y despertándose monárquicos el 15. Es una vergüenza que viendo la respuesta y los gritos a favor de la República de cerca de 2.000 personas en el Frontón Astelena el pasado 14 de abril con Pablo Iglesias y Alberto Garzón, el Ayuntamiento no permita ni siquiera abrir el debate», decía Pejenaute.