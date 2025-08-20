La población de Eibar sigue creciendo y experimenta una multiculturalidad

P. U. Eibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

Este 2025 Eibar se presenta como una ciudad en crecimiento y reflejo de la diversidad. Según los datos más recientes, facilitados por la Sección de Estadística del Departamento de Secretaría General del Ayuntamiento, el municipio contaba, a 1 de enero, con 27.540 habitantes, lo que supone un repunte respecto a los años previos (27.417 en 2024, 27.264 en 2023 y 27.330 en 2022). Este aumento poblacional es reflejo tanto de una mayor integración de personas inmigrantes como de la estabilidad de los principales grupos generacionales y el aumento de la esperanza de vida.

La evolución demográfica de Eibar en los últimos años refleja una transformación que va más allá de los números. Este crecimiento no solo se traduce en un aumento de la población, sino también en una revitalización del tejido social y en la consolidación de un modelo de convivencia caracterizado por la inclusión y la diversidad. Barrios y calles muestran cada vez más la convivencia de personas de distintas edades, nacionalidades y culturas, un fenómeno que transforma la identidad local y plantea nuevos retos y oportunidades en lo referente a lo sociocultural para el futuro del municipio.

Equilibrio generacional

El análisis por grupos de edad muestra una notable estabilidad en la distribución generacional. El tramo más numeroso sigue siendo el de 26 a 50 años, con 8.229 personas, lo que supone cerca de un tercio de la población total. Le siguen los mayores de 66 a 100 años (6.802), los menores de 25 (6.626) y el grupo de 51 a 65 años (5.877).

Resulta llamativo que la cifra de personas mayores de 66 años supere incluso a la de jóvenes, lo que pone de relieve la importancia de las políticas sociales y de cuidados dirigidas a este sector, además de reflejar el problema de natalidad que se vive hoy en día en la comunidad autónoma vasca. Además, en Eibar viven actualmente seis personas centenarias, repartidas a partes iguales entre mujeres y hombres.

Por sexos, la ciudad mantiene una tendencia habitual: hay mayor presencia femenina en casi todas las franjas, especialmente significativa entre los mayores de 66 años, donde hay 3.909 mujeres frente a 2.863 hombres.

Diversidad cultural

La multiculturalidad es una de las señas del Eibar actual. Más de 3.300 personas residentes en la ciudad tienen nacionalidad extranjera. Entre las comunidades más numerosas destacan Marruecos, 1.076 personas; Nicaragua, 279 personas; Bolivia, 401 personas; Colombia, 377 personas y Senegal, 167 personas; aunque la lista incluye países de todos los continentes, desde Argentina hasta Rusia.

Esta mezcla de orígenes se traduce en una sociedad más diversa y plural, que aporta una diversidad social y cultural visible en el día a día de la ciudad. Las convivencia de diferentes comunidades consolidan a Eibar como referente en la integración.