Un pleno extraordinario abordará hoy los gastos generados por el proyecto de Errebal La oposición municipal y la Plataforma Errebal ha solicitado conocer los gastos de Errebal. / ASKASIBAR Una plataforma de vecinos pidió que la entrega del informe tuviera lugar antes del próximo lunes día 25 La oposición solicita los gastos en estudios, costes de labores, pleitos, alquileres y mantenimientos A. E. EIBAR. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:20

El pleno extraordinario del Ayuntamiento se reúne hoy a las 13.30 horas para debatir los gastos contraídos en los diferentes proyectos que desde 1999 se han promovido en Errebal. A petición de una moción de EAJ-PNV y otra de la Plataforma Errebal, que se refundió en una única, se pidió en una sesión anterior que se ofreciera «información y transparencia real, desde el mandato de 1999 hasta el presente, con objeto de dar a conocer la totalidad de gastos en estudios, anteproyectos, proyectos, ejecuciones de obra, pleitos, traslados, mantenimiento, alquileres, procesos participativos, campañas especiales de impulso al comercio, indemnizaciones, propaganda, etc.».

El alcalde, Miguel de los Toyos, aceptó aportar «la máxima» información y recordó que «anteriormente se aportaron datos desde 2015 hasta la actualidad y ahora, con sorpresa, nuevamente se pide desde 1999. Estamos encantados de dar toda la información, e incluso los gastos imputados de Errebal, pero el sobrecoste es cuestión de interpretación», advirtió.

Hoy Pleno extraordinario, en el Ayuntamiento, a las 13.30 horas, para debatir los gastos contraídos en la realización de los diferenes proyectos de Errebal. Solicitud. La oposición municipal solicita conocer estudios, anteproyectos, proyectos, ejecuciones de obra, pleitos, traslados, mantenimiento, alquileres, procesos participativos, campañas, indemnizaciones y propaganda, entre otros.

A raíz de este pleno, los grupos políticos se ha reunido para abordar estos aspectos, aunque De los Toyos cuestionó que «en el plazo de un mes podamos tenerla y dentro de la organización municipal no caben nombres televisivos como las comisiones de investigación». En este sentido, el máximo regidor apuntó que «mi propuesta es hablar de todo lo que haga falta. He ganado juicios por acusaciones de prevaricación y los diferentes recursos se han ido archivando. No ha existido dinero desviado, ni prevaricación, y muchas de las decisiones fueron adoptadas bajo consenso y apoyo de todos los partidos, a los que se les ha explicado todos los gastos».

«Máxima transparencia»

Por su parte, el portavoz del PNV, Josu Mendicute, recordó que «Errebal es una historia compleja y extensa, para lo que pedimos la máxima transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todo lo ocurrido desde 1999, cuando se encargó el primer informe de renovación de la plaza de abastos, así como toda la elaboración de estudios, proyectos e informes como los pleitos o los informes a consultorías, o el programa de apoyo al comercio de la zona. Esos gastos no se han incluido, caso también de las indemnizaciones que se han pagado a los propietarios de los puestos -en 1999 había 80-. Esperamos que se arroje luz a un desastre que dura 20 años».

Mendicute también apuntó que «la gente tiene derecho a saber que se están gastando 786 euros al mes en el alquiler de una grúa o que las bocas para sacar el agua tienen un gasto mensual de 807 euros. El proyecto de la obra que se paralizó costaba 206.000 euros y el nuevo 190.000, y medio millón se han gastado en el alquiler del Rialto, además del pago a Eibar Boulevard, las campañas del comercio, las modificaciones de cables que se realizan varias veces o valoraciones de IKEI, entre otros», expuso Mendicute.

El portavoz nacionalista subrayó que «el solar se vendió por una cantidad que no quiero ni nombrar y después se recuperó por mutuo acuerdo. Desconozco si se hizo así para evitar asuntos enjuiciados». También dijo que «pusisteis signos de exclamación a la colocación de interrogantes de los vecinos que sólo querían mostrar su indignación. El respeto al vecindario sería indispensable al igual que arrojar luz a todo este malestar».

Desde EH Bildu, Gorka Errasti afirmó que «nos adherimos, sin lugar a dudas, a la solicitud realizada por los vecinos de la Plataforma Errebal porque creemos que en todos estos años de historia ha faltado transparencia». También explicó que «el Ayuntamiento es una administración pública y como tal, la transparencia debería ser uno de sus principales pilares. Pero, lamentablemente, en Eibar no lo está siendo y mucho menos en el caso de Errebal».

Inicio de las obras

El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Iza y Campezo, con un importe 5.369.178,80 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 15 meses. Los trabajos salieron en la última licitación en 6.399.497,98 euros (IVA incluido), lo que supone que la cantidad definitiva ha descendido en un 16 %, y un plazo de ejecución de 18 meses. Las obras están previstas que comiencen después de Semana Santa, aunque el grueso de los trabajos se hará más evidente a partir del verano. La anterior empresa constructora, Dragados, afrontó los trabajos con un presupuesto de 4.952.683 euros, con una baja del 40 %. Para este proyecto se llevó a cabo un proceso participativo que marcaba la construcción de un espacio multiusos y para comercios.