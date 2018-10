«No voy a plegarme ante nadie» Sábado, 27 octubre 2018, 01:00

De los Toyos dijo que «siempre había puesto a Eibar por encima de todo», siendo su prioridad «trabajar en beneficio de Eibar», incluso «al margen de siglas e intereses personales». Dijo que se presentaba a las elecciones municipales, de mayo de 2019, «sin miedos, ni complejos porque los ciudadanos de Eibar saben que soy una persona que no se pone de perfil, ni hace cálculos electorales cuando toca apoyar un proyecto que afecta a Eibar». Puso como ejemplo tres proyectos con los que se comprometió: «El sí al Hospital cuando el PNV paralizó el proyecto que exigió apoyo ciudadano, el no al traslado del parque de bomberos y el sí a que la Ciudad deportiva se hiciera en Azitain. Si tengo que optar por defender los intereses de mi ciudad o plegarme a la decisión de mi partido en otra institución, Eibar será lo primero. No voy a plegarme ante nadie»