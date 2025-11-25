Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

El plazo de solicitudes para optar a la Beca Mercedes Kareaga finalizará el 1 de diciembre

A. E.

Eibar.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

El plazo de presentación de trabajos para optar a la beca Mercedes Kareaga finalizará el 1 de diciembre. El Ayuntamiento, en colaboración con la UPV/EHU, ha convocado la II Beca de Investigación Histórica Mercedes Kareaga, iniciativa que busca rescatar y difundir episodios clave de la memoria local. En esta edición, el foco se pone en la instrucción pública entre 1880 y 1936 en Eibar, con especial atención al papel de las maestras eibarresas, verdaderas protagonistas silenciosas de la transformación educativa y social de la época.

La beca, dotada con 15.000 euros, toma el nombre de la emprendedora Mercedes Kareaga y pretende dar continuidad a una línea de trabajo que combina investigación académica rigurosa y arraigo local. El objetivo es doble: por un lado, promover estudios históricos de especial interés para el municipio, y por otro, poner en valor el Archivo Municipal de Eibar como fuente primaria de referencia para este tipo de trabajos. En esta convocatoria, el tema elegido 'Instrucción Pública de 1880 a 1936 en Eibar'.

Las maestras de Eibar abre la puerta a explorar cuestiones como la implantación de la educación pública, la presencia femenina en la docencia, los métodos pedagógicos de la época o el impacto de los cambios políticos y sociales en las aulas. En esta dirección, se trata de un periodo convulso, que incluye la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y los años de la Segunda República, en el que la escuela fue un espacio clave de modernización, pero también de conflicto.

