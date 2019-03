Otras 600 plazas, en la promoción privada de Errekatxu Martes, 26 marzo 2019, 00:12

Otro de los cambios que el alcaldable nacionalista quiere introducir en las Normas Urbanísticas es que las nuevas viviendas tengan que tener más aparcamientos. «Se están moviendo con Errekatxu. Ahí se deberían hacer por lo menos 600 aparcamientos con acceso desde Bidebarrieta, reducir cargas urbanísticas como la ejecución de viales, pero a cambio de que el promotor haga más garajes», expone. De hecho, Mendicute ya planteó esta propuesta a la Corporación y fue aprobada por el Pleno Municipal sin que haya tenido aún efecto en las Normas Urbanísticas. «Estamos haciendo propuestas que no se están materializando. Creo que Eibar tiene que pasar de las palabras a los hechos y el problema de aparcamiento se puede resolver, dando paso a amplias zonas peatonales». Desde el PNV también vienen defendiendo flexibilizar los requisitos para la obtención de vados. «Hay garajes en desuso porque el Ayuntamiento no les concede vado, venimos tratando de impulsarlo desde 2015 y hay una propuesta registrada en julio de 2017 que todavía el actual Alcalde no ha tramitado», recuerdan los jeltzales, que apuestan por «un Plan Integral que resuelva el problema de aparcamiento en el centro y en cada uno de los barrios para dar paso a un modelo de ciudad moderno, cómodo, atractivo y amigable con las personas».