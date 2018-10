Plazas cubiertas para el taller de estampación de la exposición '7/7' Beñat Krolem con una pieza de una serie que combina gráfica con otros elementos. / FOTOS: F. MORQUECHO Portalea acoge hasta el día 14 la obra de siete autores en distintas técnicas gráficas desarrolladas en La Taller FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 5 octubre 2018, 00:20

La casa de cultura Portalea acogerá un taller para conocer unas técnicas básicas de estampación. Será el próximo martes y las doce plazas con que contaba se han completado ya. Se trata de una actividad ligada a la exposición '7/7' que ocupa la totalidad de la sala de exposiciones de Portalea hasta el 14 de octubre.

La muestra reúne la obra de siete artistas con un punto en común, el desarrollo de su obra gráfica en La Taller, un espacio que funciona como galería y taller en Bilbao.

Raisa Alava

Nacida en Amurrio en 1990, esta licenciada en Bellas Artes sitúa el dibujo como parte central de su obra tanto en grabado como en cerámica y soportes digitales. Ganadora del primer premio del Certamen de Arte Gráfico de Jóvenes Creadores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, fue becada en Alfara Gráfica, y ganadora de la residencia artística 'Irudika' de ilustración con residencia en 'Maison des Auteurs' en Angouleme, Francia. Después de ese periodo expuso en Montehermoso de Gasteiz y en la bilbaína Sala Rekalde. Su lenguaje se aleja de lo tradicional en composición y proporción, jugando con el exceso de elementos.

Iñaki Elosua Urkiri

El Bajo Deba está representado en '7/7' a través del debarra Iñaki Elosua, licenciado en Animación y diplomado en Multimedia. Su colección recoge trabajos de los últimos cuatro años pertenecientes a dos series, 'Farewell' (2014-2015) y 'Ostertz' (2016-2018). Las formas geométricas y los colores con fuertes contrastes son característicos en su obra. Algunos de las trabajos que presenta en Portalea han participado en concursos y exposiciones internacionales en países como Alemania, Bulgaria, España, Inglaterra, Francia y Portugal. Técnicas como el alcograbado, punta seca, collage y gofrado son las que aparecen en la obra de Elosua.

Javier Idirin

Javier Idirin (Bilbao, 1977) es licenciado en Arquitectura, y aficionado al dibujo, la pintura y el grabado. De ahí que haya completado talleres técnicos en Bilbaoarte y lleve una década acudiendo a La Taller para desarrollar su faceta gráfica. Su obra es figurativa y destaca su gusto por las formas geométricas del paisaje urbano. La simplificación de escalas convierte los edificios en formas que generan múltiples combinaciones de volúmenes, sombras y texturas. Hiriak e Izadian son los títulos de las series que presenta en esta exposición.

Beñat Krolem

Después de un año en University of the West of England, Bristol, el bilbaíno Beñat Krolem se licenció cum laude en Bellas Artes por la UPV en 2013. Su formación continuó enfocada al audiovisual, al mismo tiempo que cursaba un máster universitario en Pintura, y ejercía como asistente en taller y galería en La Taller. Recibió la beca de creación Fundación Antonio Gala 2014. De cara a desarrollar nuevas líneas de edición ha puesta en marcha la editorial Krolem. En 2016 fue becado por el Gobierno Vasco para la realización de la tesis doctoral y actualmente trabaja como doctorando investigador en el terreno de la improvisación en el arte. En Portalea presenta una retrospectiva del proyecto Oholtza, tres años de trabajo en el que utiliza pintura, grabado, maquetas y performances en las que el artista intervenía el espacio escénico de bertsolaris improvisando en tiempo real.

Juanjo Ortubia

Una poderosa gestualidad expresionista destaca en la obra de Juanjo Ortubia (Bilbao, 1977). Actualmente es estudiante de Bellas Artes y desde hace años asiste a talleres de pintura. Este año fue seleccionado en el Concurso Internacional de Grabado y Vino 2018 Dinastía Vivanco, y en el Certamen Alfara Gráfica IV. Acude a La Taller desde 2016, donde busca reflejar arrebatos y torbellinos sentimentales buscando los límites entre el dominio técnico y su desborde. El autor no se marca límites en su búsqueda de unir «la gráfica y la gestualidad».

Omer Zaballa

Otro de los licenciados en Bellas Artes es Omer Zaballa, un autor que ha expuesto de forma individual en Getxoarte entre otras salas. Su obra se desarrolla íntegramente en grabado y acude a La Taller desde el año 2013. Su obra recoge grabados de una producción muy trabajosa. Desde hace tres años explora las pinturas de camuflaje en periodo de guerra, y el camuflaje que sufren a su abandono. «Todo se pintaba a mano, no había otra manera de hacerlo, barcos, vehículos, posiciones defensivas, aviones, baterías antiaéreas... debían mimetizarse con el entorno como única defensa efectiva» apunta.

Alazne Zubizarreta

La autora más joven en '7/7' es licenciada en Bellas Artes y máster en diseño gráfico. Alazne Zubizarreta (Arrasate, 1994) ha sido seleccionada en el programa de Artistas Noveles 2018 de Gipuzkoa para exponer en Tabakalera. Su obra muestra una experimentación de los métodos de reprografía, llegando a combinar lo analógico y lo digital para mostrar referencias diversas de su imaginario.