La plataforma de Errebal critica «trabas del PSE» para facilitar los costes del proyecto Miembros de la plataforma de Errebal, junto con los partidos EH Bildu, PNV, Irabazi, PP y Podemos, coinciden en criticar al PSE. / M. ASKASIBAR Se retira, junto a los partidos de la oposición, de la comisión de investigación a la espera de la nueva corporación que salga de las urnas A.E. EIBAR. Sábado, 4 mayo 2019, 00:18

La plataforma de Errebal, junto con los partidos que conforman la oposición (EH Bildu, EAJ-PNV e Irabazi), además de Partido Popular y Elkarrekin Podemos, sin representación en el consistorio, anunciaron la retirada de su participación en la comisión de investigación «por los continuos impedimentos y trabas que está mostrando el PSE», a la hora de dar a conocer los gastos contraídos en este proyecto.

Esta comisión que se constituyó con el objetivo de conocer el gasto total que han contado los diferentes proyectos de Errebal mostró su malestar «por no disponer de las facturas que acompañan al conjunto del proyecto». Los componentes de la plataforma, que cuentan con el apoyo de todos los grupos de la oposició, más otros dos sin representación, anunciaron que reanudarán sus trabajos en cuando se constituya la nueva corporación municipal.

Crítica La Plataforma de Errebal, con el apoyo de la oposición, se retira de la comisión de investigación a la espera de que la nueva Corporación Municipal que salga de las urnas las próximas elecciones municipales «sea transparente de verdad y no venda humo», señalan en un comunicado. Gastos Critican que han venido solicitando facturas con los gastos contraídos en los diferentes proyectos, «sin existir voluntad política en el PSE, para darlos a conocer». Comunicado Está firmado por Plataforma Errebal, EHBildu, EAJ-PNV, Irabazi, Elkarrekin Podemos y Partido Popular.

A través de un comunicado, firmado por los miembros de la comisión menos el PSE, dieron a conocer a la ciudadanía el trabajo, «sin frutos», que ha realizado esta comisión, desde que el pasado 25 de febrero de 2019 presentara una moción, que fue aprobada por unanimidad, y en la que solicitaban el listado de gastos que había supuesto y sigue suponiendo el proyecto de Errebal. Por ello, los miembros de esta comisión inciden en que suspenden las reuniones «después de dos meses moviéndonos en círculo dentro de un guion escrito y dirigido por el PSE mareándonos con informes y legalidades». Critican el hecho de que desde las filas socialistas «se nos exige la contratación de un economista durante seis meses para llevar adelante dicho trabajo. Si antes estamos escandalizados de lo que han supuesto y siguen suponiendo los gastos de Errebal, no podemos añadir más gastos que supondría tal contratación».

En este sentido, la principal crítica de la plataforma se centra en que a las cifras de gastos «que nosotros disponíamos no existían datos contrastados por el PSE, dentro de un clima de total dilación al trabajo que trataba de esclarecer el conjunto del gasto total».

Cerca de 10 millones

Preguntados en una anterior comparecencia sobre si cuentan con una aproximación de los gastos contraídos a lo largo de los diferentes proyectos, desde la plataforma señalaron que tienen «registrados cerca de 9,5 a 10 millones de euros, pero existen partidas que todavía desconocemos». También recordaron que la Plataforma Errebal «se prestó voluntaria para ir al archivo y mirar toda la documentación existente, sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento», aspecto que no fue admitido. «Dicho ofrecimiento se topó con toda clase de impedimentos y nos parece incomprensible que en el siglo XXI, y con lo que ha avanzado la tecnología, no exista un sistema que no suponga la fácil realización de dicha tarea».

Por todo ello, los miembros de esta comisión reiteran que «no existe voluntad política para llevar adelante este cometido». Y concluyen que «nos están utilizando para vender transparencia ficticia, no real, con lo que hemos decidido retirarnos de dicha comisión a la espera de que la nueva corporación municipal que salga de las urnas las próximas elecciones municipales sea transparente de verdad y no venda humo».

En esta dirección miembros de la comisión apuntan que «el PSE se ha quedado solo, nuevamente, en su nefasta gestión de Errebal». Asimismo, criticaron la actitud de los socialistas, en base a que «su posicionamiento ha girado exclusivamente en mostrar que han ahorrado con las decisiones que fueron adoptando». Finalmente, desde la plataforma subrayan que «nosotros aglutinamos a una mayoría ciudadana que exige que se esclarezca lo que ha ocurrido en Errebal desde 1999. Los socialistas no representan a la mayoría», y vuelven a reclamar «verdadera transparencia».