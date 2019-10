La Plataforma Errebal no asistirá a la reunión Sábado, 5 octubre 2019, 00:54

La Plataforma Errebal se desvincula de lo que califica «jornada-trampa de participación con la que el PSOE pretende, en menos de tres horas, lavarse el rostro tras más de una década de despropósitos en Errebal». Según la plataforma, que no asistirá a la jornada, «una vez más, desde el Ayuntamiento gobernado en solitario por el PSOE, siguen pretendiendo imponer sus reglas del juego, sin cambio alguno en las formas de trabajo en la 'ejemplar' gestión en el interminable proyecto de Errebal». Así, la plataforma habla de que «se pretende ahora decidir en menos de tres horas lo que no han sido capaces de hacer en años». Así, recuerdan que «después de dos proyectos frustrados, con las consiguientes pérdidas económicas y, además, con total ausencia de responsabilidades, en este tercer proyecto que se está ejecutando actualmente pretendiendo imponer 3 planteamientos cerrados desde el equipo gobernante, y con las experiencias de los gerentes, supuestamente, para tomar ciertas decisiones en los usos de los locales. ¿A esto se le llama una mesa de participación? ¿Desde el Ayuntamiento no hay reflexión alguna que se atisbe cambio alguno en su forma de hacer las cosas? ¿Realmente el Ayuntamiento busca participación ciudadana?».

Finalmente, la Plataforma aduce que «nuestra actitud siempre será constructiva y participativa, siempre que cambien las formas de hacer, y sea una participación real y general, por lo que agradeceríamos un cambio de actitud para poder trabajar juntos para un proyecto abierto. La Plataforma Errebal está al servicio de una Plaza de Mercado digna, al servicio de la participación del pueblo de Eibar, y no al servicio de los inventos y estructura de propaganda de quien, desde el gobierno, pretende engañar una vez más a vecinos, comerciantes y baserritarras».