La plataforma de apoyo a Palestina solicita confeccionar un mural

A. E. EIBAR. Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:22

La plataforma de apoyo a Palestina ha solicitado la confección de un mural con objeto desensibilizar de la «dura y triste» situación que se abate sobre el pueblo palestino. «Cada vida perdida, cada derecho violado clama por memoria y acción. La solidaridad no puede ser selectiva, la dignidad humana no tiene banderas. Hoy palestina exige que el mundo no solo vea los escombros, sino que reconozca en ellos el rostro de una opresión que urge detener. El dolor palestino es un archivo olvidado en el cajón de lo políticamente complejo», razonan entre los motivos para confeccionar el mural.

En esta dirección, la plataforma que ha convocado movilizaciones masivas en Eibar expone que «los gobiernos firman cheques de ayuda con una mano y venden armas con la otra. La comunidad internacional aplaude procesos de paz ficticios, mientras todos los derechos de los palestinos son negados. Es un exilio en sus propias tierras, un grito que choca contra muros de indiferencia. Pero en la resistencia cotidiana, una flor en un balcón destruido, un poema escrito en una pared derrumbada persiste la dignidad y la resistencia por vivir. Palestina no pide lágrimas, sino testigos, que el mundo no tape sus oídos ante su clamor».