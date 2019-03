Los planes de traslado del cementerio Viernes, 22 marzo 2019, 00:12

Por otro lado, el alcalde se ha pronunciado sobre los planes que baraja el PNV para trasladar el cementerio de Urki a la Avenida de Galicia. «Estamos trabajando para generar otra zona verde en Urki, concretamente, en los terrenos ocupados actualmente por el cementerio. Nuestra propuesta, y en ella estamos trabajando, es reducir las dimensiones del cementerio de Urki para que se ajuste a las necesidades actuales que tiene el municipio, ir liberando, poco a poco, el espacio sobrante y destinarlo a crear zona verde». Por ello, el alcalde ha mostrado su sorpresa ante la propuesta del PNV de trasladar el cementerio a Urkizu. «Nos parece que llevar el cementerio a la Avenida de Galicia-Urkizu. No es lo acertado. Por una parte, porque pensamos que la revitalización que demanda la zona este de la ciudad no pasa por ponerle un cementerio, por muy arbolado que esté. Y por otra parte, construir ese nuevo cementerio además de ser carísimo no liberaría realmente espacio porque el actual tendría que seguir en funcionamiento durante muchos años más. El PNV no lo está abordando con la seriedad y el cuidado que requiere», ha añadido de los Toyos. Asimismo, Jon Iraola, presidente del área de Urbanismo ha aludido que el vial paralelo al Paseo de Urkizu propuesto por los jeltzales eibarreses. «pasa por encima del número 2 de la calle Txonta, lo que implicaría el derribo del edificio y dejando sin su vivienda a más de 10 familias. El portavoz del PNV, Mendicute, demuestra una falta total de sensibilidad con los vecinos de dicho inmueble». Junto a ello, Iraola calificó de «inviable peatonalizar toda la semana el centro por la imposibilidad de mandar a autobuses a la variante».