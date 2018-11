El piloto armero Aitor Montero finaliza en tercera posición El piloto Aitor Montero con todo su equipo de trabajo. / DV Ha participado en la modalidad Super Bike de mil centímetros cúbicos EL DIARIO VASCO EIBAR. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:40

El piloto eibarrés Aitor Montero ha finalizado la temporada, ha recorriendo todos los circuitos de España consiguiendo varios podios: en la primera carrera en Albacete fue tercero; en la segunda en Jerez quedó cuarto; en la tercera carrera en Motorland, tercer puesto; en Albacete primer puesto en la cuarta prueba; en la quinta carrera en Navarra fue primero y en la sexta carrera en Valencia no puede asistir por enfermedad.

El piloto eibarrés ha conseguido acabar en una buenísima tercera posición en este Campeonato Interautonómico de Velocidad (SBK) con pilotos de más de cinco países. Aitor Montero señala que «este año ha sido uno de los más bonitos que he tenido desde hace tiempo, el hecho de cambiar de cilindrada de Super Sport (600 centímetros cúbicos) a Super Bike (1.000 centímetros cúbicos) me ha encantado y me he adaptado muy rápido a esa potencia. Espero que el año que viene me divierta tanto como en éste y seguro que los resultados llegarán. También tengo que agradecer a todos los que me rodean, que con su apoyo, ánimos y patrocinio, esto sea posible.

En esta categoría hay muchos pilotos jóvenes que quieren dedicarse a ser pilotos profesionales y con mucho poder adquisitivo o económico, por el piloto Aitor Montero tiene que prepararse mucho físicamente y psicológicamente, pues, la diferencia de edad y la preparación de la moto, es notable. Por eso el piloto eibarrés tiene su mérito al estar batallando con ellos en las distintas pistas. El piloto armero que ahora descansa espera hacer un buen papel la próxima temporada, recobrar fuerzas para el siguiente curso en el que espera mejorar todo lo realizado hasta la recién concluida temporada.