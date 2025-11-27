Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frontón Astelena acogerá múltiples partidos desde esta misma tarde. F. DE LA HERA

Eibar

La Pilota Eskola afronta un intenso fin de semana y el regreso del Eskolarteko

Los pelotaris del club armero afrontan este viernes eliminatorias clave, mientras las escuelas de Debabarrena se citan este sábado en el Astelena

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

El frontón Astelena volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la actividad pelotazale de Eibar. Entre este viernes y el ... sábado se disputarán un total de ocho partidos de mano, a los que se sumará el festival Eskolarteko del sábado por la tarde, una cita muy esperada para las escuelas de la comarca del Deba. En paralelo, numerosos pelotaris del Club Deportivo Eibar afrontarán compromisos importantes lejos de casa.

