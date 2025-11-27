La Pilota Eskola afronta un intenso fin de semana y el regreso del Eskolarteko

El frontón Astelena volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la actividad pelotazale de Eibar. Entre este viernes y el ... sábado se disputarán un total de ocho partidos de mano, a los que se sumará el festival Eskolarteko del sábado por la tarde, una cita muy esperada para las escuelas de la comarca del Deba. En paralelo, numerosos pelotaris del Club Deportivo Eibar afrontarán compromisos importantes lejos de casa.

La jornada de este viernes arrancará a partir de las 18.00 horas con los encuentros de los alevines e infantiles del itinerario de rendimiento, que esta semana estrenan la segunda fase de competición: el Campeonato de la zona Oeste. En categoría alevín, Acha jugará su partido de octavos de final ante Garitano, de Antzuola, mientras que Segurola se enfrentará a San Sebastián, del club Ospele de Orio. En infantiles, Agote disputará también en casa su eliminatoria ante Biain, del Aloña Mendi de Oñati. El alevín Arriola, por su parte, jugará su encuentro fuera de casa, en Bergara, frente a Leturia.

Tras los más jóvenes, será el turno de los pelotaris federados en categorías cadete y juvenil. En el tercer partido del festival, el cadete Gil se medirá en el Astelena al errenteriarra Caballero. Tras este llegará el duelo juvenil entre Segurola y Rodríguez, de Oñati. El cierre lo pondrá otro enfrentamiento juvenil, en el que Urkiaga se medirá al también galletero Larra.

La actividad continuará este sábado por la mañana, desde las 10.30 horas, de nuevo en el Astelena. En categoría sénior se disputará el partido de la última jornada de la primera fase del Gipuzkoa Individual, entre el eibarrés Gisasola y Mendizabal, de Zaldibia. A continuación, se jugará un encuentro del Campeonato Negua por parejas, recién iniciado esta temporada, en el que la pareja armera formada por Aguirresarobe y Narvaiza se enfrentará al equipo del Gazteleku de Andoain. El campeonato Negua celebra su segunda edición con una participación creciente de parejas cadetes, juveniles y senior, un formato que está consolidándose como una alternativa atractiva para los pelotaris.

Mientras tanto, los deportistas del club también tendrán protagonismo fuera de Eibar. En paleta goma, el Depor se enfrenta este viernes en Altza al club Altzatarra en el Campeonato de Gipuzkoa. En mano individual, Amillategi (cadete) jugará en Tolosa ante Gabarain; Del Rey en Usurbil frente a Alejo (juvenil); y Amuategi en Legazpi contra Agirre (senior). Además, Azpilikueta (juvenil) competirá en Hernani ante Alberdi, Varona viajará a Azpeitia para enfrentarse a Larramendi, y Conde tratará de sumar dos puntos más en Hernani frente a Legarreta.

El fin de semana concluirá con una cita especialmente significativa para la cantera. El sábado a partir de las 16.00 horas, el Astelena acogerá la jornada del Campeonato Eskolarteko, en el que participarán las escuelas de pelota de Debabarrena: Soraluze, Antzuola, Bergara, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta y Eskoriatza. En esta primera fase, los benjamines serán los protagonistas, compitiendo por grupos en una tarde que reunirá a decenas de jóvenes pelotaris que comienzan a dar sus primeros pasos en la modalidad.