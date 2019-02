Piden diez años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una joven en Eibar La víctima sorprende al fiscal al afirmar hoy por vez primera que tuvo una relación sexual consentida con el acusado antes del ataque JAVIER PEÑALBA Lunes, 25 febrero 2019, 18:02

Sorpresa y no pequeña, la que se ha llevado esta mañana el fiscal en un juicio celebrado en la Audiencia de Gipuzkoa por una presunta violación cometida hace dos años en Eibar y por la que un varón de nacionalidad rumana se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel. Hoy, por primera vez, la víctima ha admitido que mantuvo una relación sexual consentida con el encausado en los servicios de un disco-bar. Este contacto, según ha manifestado, se habría producido poco antes de que el mismo individuo intentara presuntamente violarla cuando se disponía a entrar en su casa. El acusado ha afirmado que no recordaba nada de lo acontecido, ni siquiera estaba seguro de haber mantenido la relación en los servicios.

Los hechos que son objeto de este proceso tuvieron lugar la madrugada del 7 de julio de 2017. Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, el acusado siguió a la chica hasta su domicilio y una vez frente a la puerta la retuvo, le quitó las llaves y seguidamente la empujó contra unas maderas que había apiladas. Allí le despojó de una parte de la ropa e intentó violar.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama el pago de 5.000 euros de indemnización, una cantidad, que según se ha sabido hoy, ha sido entregada mediante un talón a nombre de la víctima, que en el proceso ejerce la acusación particular. Su letrado solicita inicialmente una pena de 11 años, aunque a la vista de lo acontecido esta mañana, todo parece indicar que terminará por rebajar notablemente su petición.

En la sesión, celebrada en la Sección Tercera, la joven ha desvelado por vez primera que la madrugada de los hechos mantuvo en los servicios del disco-bar una relación sexual plena y consentida con el acusado con el que asimismo había estado bailando. La revelación ha causado sorpresa en el representante del ministerio fiscal que se ha interesado en conocer el motivo que le había llevado a silenciar este hecho. «No lo hice porque me daba vergüenza», ha manifestado la joven.

La víctima, no obstante, ha afirmado que tras su salida del local, fue seguida por el inculpado hasta el portal donde fue abordada. «Me empujó y me tiró sobre unas maderas», ha señalado. La testigo ha sostenido que seguidamente el varón le bajó los pantalones así como la ropa interior. La víctima ha dicho que no podía precisar si llegó a consumar la penetración.

El acusado, por su parte, ha indicado que fue tal la cantidad de alcohol que aquella tarde-noche consumió que no recordaba nada de lo sucedido. Ni siquiera tenía claro que hubiese tenido una relación con la chica en los servicios. «Después de que me denunciara pedí a mi hermano que investigara y preguntara lo que había sucedido. Me dijo que había gente que aseguraba que bajé con ella».

El encausado, sin embargo, sí ha recordado que estuvo bailando con ella y que salieron juntos del local. Ha añadido que le acompañó a su casa, que se sentaron en un banco y se besaron. No obstante, del presunto ataque sexual ha manifestado que no guardaba ningún recuerdo en su memoria.

Testigo desde el balcón

Tras las declaraciones de la víctima y del acusado, la principal testigo del fiscal es una mujer que presenció los hechos. Esta ha manifestado que alertaron los gritos de la chica en demanda de «ayuda y auxilio». Ha afirmado que vio cómo la víctima y acusado forcejearon y que la chica llegó a caer al suelo hasta en tres ocasiones. Ha explicado que llegado un momento la empujó sobre unas maderas y que a continuación «le quitó la parte inferior de la ropa y se tumbó sobre ella. Parecía que iba a violarla y matarla».

La testigo no ha podido confirmar que el varón consumara el acto sexual , pero ha manifestado: «¿qué va a pretender una persona cuando le quita la ropa a una mujer y se pone encima de ella?».

La testigo, que grabó los hechos con el móvil desde el balcón de su casa, ha indicado que la víctima opuso resistencia. «Hacía fuerza para quitárselo de encima». Asimismo, ha indicado que el acusado desistió al percibir que la presencia de testigos.

En la sesión también han declarado varios agentes de la Ertzaintza. Unos han destacado algunas contradicciones en las que incurrió la víctima. «Primero nos dijo que no había pasado nada, pero luego que había sido forzada». Por su parte, las dos policías que acompañaron a la mujer durante su estancia en el hospital han manifestado que en ningún momento la víctima les comunicó que aquella misma noche hubiese tenido una relación sexual previa con el acusado.

Está previsto que el juicio termine mañana con los informes de las partes. Será el momento de conocer si las acusaciones se mantienen en su peticiones de pena o las modifican a la baja. De cualquier manera, la entrega de los 5.000 euros necesariamente conllevará la aplicación de un atenuante.