Piden al Ayuntamiento que habilite las nuevas plazas de las haurreskolas para el próximo curso

Con el plazo de inscripción abierto para el curso 2025-2026, la preocupación y el malestar han vuelto a aflorar entre muchas familias de Eibar ... que sienten que no tienen garantizada una plaza para sus hijos e hijas en las haurreskolak de la localidad. El problema, que se repite por tercer año consecutivo, ha motivado una nueva crítica ciudadana que exige al Ayuntamiento «una solución inmediata».

Bajo el lema '¡Más plazas en las haurreskolak de Eibar, ahora!', las familias denuncian que solo el 50% de los niños y niñas en edad de acceder a estos centros públicos de 0 a 2 años obtienen plaza, lo que deja a decenas de familias sin una opción clara dentro del municipio.

«Está vigente la inscripción para el curso 2025-2026 y, un año más, nuestros hijos e hijas no tienen garantizada la plaza para acceder a la haurreskolak», critican a través de un comunicado las familias que aseguran sentirse desatendidos por la administración local.

Falta de previsión

Aunque el Ayuntamiento ha prometido la habilitación de dos nuevos locales para ampliar el servicio, las familias dudan de que estén operativos para el mes de septiembre. «La respuesta del Ayuntamiento llega tarde. Pedimos el compromiso de poner en marcha para septiembre las dos nuevas haurreskolak que ha prometido», señalan.

Desde que en 2023 se implantó la gratuidad en el Consorcio Haurreskolak, formado por el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, la demanda se ha disparado. Sin embargo, según las familias, la oferta de plazas no ha seguido ese mismo ritmo. «A lo largo del curso, los centros se abarrotan hasta completar todas las plazas, y numerosas familias se quedan fuera», denuncian estas familias usuarias del servicio. Diversos colectivos, partidos políticos y sindicatos llevan dos años proponiendo la ampliación de las haurreskolak ya existentes o la creación de nuevas infraestructuras.

Sin embargo, acusan al Ayuntamiento de no haber actuado con la diligencia necesaria. «La respuesta municipal ha sido vergonzosa, ya que no ha mostrado interés», afirman. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a llevar a sus hijos a localidades cercanas o recurrir a opciones privadas que no siempre están al alcance económico de todos los hogares. «¿Por qué no se puede acelerar la construcción y ofrecer un servicio público digno a todas las familias que lo necesiten?», se preguntan desde el colectivo de madres y padres afectados. Más allá de la logística y la conciliación, las familias insisten en que el acceso a la haurreskolak debe entenderse como un derecho fundamental desde los primeros años de vida. «Desde la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades que deben tener los niños y niñas desde el nacimiento, exigimos al Ayuntamiento una solución inmediata a este problema» concluyen. Mientras tanto, el silencio institucional y la falta de una fecha clara para la apertura de los nuevos centros mantienen la incertidumbre y la frustración entre las familias que, un año más, temen quedarse sin plaza para el próximo curso.