El PP pide para próximas ediciones «mejoras» en la iluminación navideña A.E. EIBAR. Martes, 18 diciembre 2018, 00:28

El coordinador del PP en Eibar ha mostrado su decepción por el

alumbrado navideño y su distribución en las calles y barrios de Eibar y ha pedido que «para futuras ocasiones se mejore, sobre todo, el reparto de luces». Núñez ha manifestado que «son muchos los ciudadanos y comerciantes que nos han hecho llegar su decepción y enfado con la distribución y colocación del alumbrado navideño que se viene realizando los últimos años. Estas personas no entienden como hay calles que no tienen ningún motivo navideño y en otras o es escaso o no cubren toda la calle». Desde el Partido Popular señalan que «no comprendemos cuál es el criterio que los responsables de la iluminación navideña siguen para decidir dónde sí o no se colocan los motivos navideños, un criterio que nos gustaría conocer pero que, mucho nos tememos, no estarán por la labor de explicárnoslo». En esta misma línea, el coordinador del PP en Eibar ha insistido en que «se nos escapa por qué hay calles muy bien iluminadas con motivos cada'dos pasos' y otras que carecen de motivo navideño alguno, tampoco entendemos cómo en una misma calle se colocan motivos navideños en una zona dejando otra zona de esa misma calle sin motivo alguno». Por todo, desde el PP consideran que «nos encontramos con un sistema de iluminación navideña en Eibar que ni nosotros ni muchos eibarres entienden y por ello pedimos al gobierno municipal o a los responsables del mismo que reflexionen y tengan el mismo tratamiento para todas las calles y barrios».