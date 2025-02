«La persona adoptada quiere encontrar sus raíces y eso a veces parece que no encaja»

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Lunes, 24 de febrero 2025, 20:27 Comenta Compartir

Ane Xixi López Zurutuza, de 25 años, ha abierto una exposición en Portalea bajo el título 'Bien', en la que la autora intenta que el espectador mire a través de «las lentes de una persona adoptada». Xixi, natural de China, reside desde niña en Eibar y es profesora de dibujo en el Instituto Ignacio Zuloaga.

La muestra ofrecer una lectura autobiográfica sobre el proceso de crecimiento como persona adoptada. Desde la pausa y distancia, desde lo sanado de ahora, la autora ha querido dar un espacio propio a las personas que la han acompañado en su día a día, a los lugares seguros que le han ayudado a salir y volver, y a los diferentes estados emocionales que han marcado sus reflexiones y, en consecuencia, sus previos trabajos.

Así, en la muestra se puede ver el libro escrito por Ana. «Estudié en Mogel, en la 'Uni, y en Bellas Artes. Tengo un entorno muy majo en Eibar que he representado en mis vivencias, en el libro y en las fotografías».

«El libro que cuelgo en las paredes es autobiográfico y doy a conocer la importancia de ser diferente»La exposición se ve acompañada de una muestra de bastones que fueron diseñados por su abuelo, Nicolás Zurutuza

Un tema tan personal e igualmente importante a nivel social como la adopción es el origen de un proyecto que transita desde lo que son las raíces, la familia y el entorno personal hasta también el racismo y los prejuicios. «Estoy retomando la pintura por ser un espacio conocido. Escribir siempre he escrito. El libro que cuelgo en las paredes es autobiográfico y doy a conocer la importancia de ser diferente, en capítulos cortos. A mí me notan que soy de fuera y siempre tienes ganar de romper con lo que haces y te acercas a todo lo emocional que es el arte. Frente al caos trato de llegar a un equilibrio».

Su interés inicial fue por estudiar psicología, «aunque, siempre, me dicen que soy más estructurada para las Bellas Artes y por mi caos y extravangancia debería encaminarme hacia las ciencias», señalaba sonriente Ane, tras la apertura de la exposición.

La joven artista utiliza la fotografía y la escritura. Con estos recursos juega con la relación entre el espectador y una imagen «totalmente fiel a la realidad». Así bajo un concepto que la historia del arte ha empleado tantas veces como la belleza para afrontar una realidad cruda, Ane trata de sensibilizar en lo bien que se vende la adopción, como si de pronto fuera la solución perfecta para miles de familias, sin reparar en los problemas internos que puede llegar a acarrear. Con su trabajo la autora pretende acompañar a todo aquel que se sienta identificado.

«Pienso que hay un idealismo en torno hacia este tema. Muestro recuerdos, mis amistades, mi vida aquí... Pero también existe un interés, por parte del adoptado, hacia el conocimiento de sus orígenes. La sociedad actual no habla tanto de la adopción. Se habla desde el idealismo en el que unos padres y madres adoptan a un niño o niña, pero la persona adoptada siempre quiere encontrar sus raíces, sin faltar el respeto a tus padres que te han dado mucho. Pero a veces parece que todo esto no encaja por querer saber de dónde procedes. Voy a creer que volveré a mis orígenes, aunque desconozco muchas cosas que me harán muy difícil encajar allí».

La exposición se ve acompañada de una muestra de bastones que fueron diseñados por su abuelo, Nicolás Zurutuza. «Era de Zerain y vino a Eibar y se casó aquí. En su tiempo libre diseñaba bastones artesanos y me enseñó a tallar. Tengo un gran recuerdo hacia él».

Viviane Straub

En otra parte de la sala de Portalea se puede ve la muestra de Viviane Straub (1989, Ravensburg, Alemania) que estudió Filología Románica e Historia del Arte entre Alemania y Francia y Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Graduada del Máster en Pintura, desarrolla su práctica desde la imagen, lo textil, la acción y la escritura, centrándose en el paisaje como concepto pictórico y cultural. «Estudiamos juntas, en Bellas Artes, y nos llevamos muy bien. Ella reflexiona sobre lo que es ser de Alemania y el coger una identidad de aquí. Tiene un discurso parecido al mío aunque hay aspectos que nos separan», decía Ane.

Finalmente, la profesora del insitituto, que muestra su predilección por los artistas del Renacimiento, pero también hacia el estudio de las ciencias, subraya que «el arte se crea en un pico de emociones, muy intensas, pero quiero trabajar desde la esatabilidad, el contraste, desde la frialdad, desde un espacio en blanco, desde la paz», decía

En cuanto a ser profesora reconoce que «te llena mucho, pero te gasta mucho. Los profesores me influyeron mucho y ser referente es muy importante, aunque todavía no lo soy».