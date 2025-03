Persisten las quejas por el sistema de recogida de la tarjeta del contenedor

A. E. EIBAR. Sábado, 15 de marzo 2025, 19:31 Comenta Compartir

Las quejas de los vecinos y vecinas por el sistema de entrega de las tarjetas del contenedor marrón, iniciado a lo largo de esta semana, siguen provocando quejas. Por vía email o por escrito se indica que «la Mancomunidad recupera el sistema de tarjetas para los contenedores de basura orgánica y lo hace con una decisión molesta por el lado económico (la tasa sube cada año) y por la forma de ver cómo se toma el servicio público que ofrece repartiendo tarjetas entre los ciudadanos. Las podían remitir a los domicilios, pero prefieren que hagamos colas soviéticas para recogerlas. ¿Qué mejor plan que pasar media hora en una fila, buena parte de ella bajo la lluvia en Unzaga? He tardado menos tiempo en renovar el pasaporte enfrente», relata este vecino. Otro comunicante aduce que «lo peor no es que una organización como la Mancomunidad haga a los ciudadanos perder el tiempo, lo peor de todo es que vas a sus oficinas y te dicen que a gente como yo (y supongo que a otros centenares sino miles) nos debían haber mandado la tarjeta a casa porque cogemos de forma habitual las bolsas de basura en la máquina, pero que no lo han hecho por un error. Ojo al nivel de la gestión. ¿La Mancomunidad está al servicio de quien? ¿La Mancomunidad de los ciudadanos o los ciudadanos de la Mancomu idad? En la cola comprendí que la respuesta es la segunda». Finalmente, otro comunicante señalaba que «dicen que han mandado a casa. pero no conozco a mucha gente que le haya llegado. Todo el mundo a guardar cola. Junto a ello, si estas jubilado puedes acercarte, pero en mi casa somos dos y trabajamos fuera de Eibar con lo que no hemos podido recoger en toda la semana el documento. Ahora bien, creo que la concienciación en favor del reciclaje es más que necesaria, ante los niveles tan bajos que registra la comarca».