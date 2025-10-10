Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Los perros protagonizarán una iniciativa pionera hoy

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Eibar vivirá este sábado una jornada original y divertida con la primera edición de Txakurrak Uretara, evento que convertirá la piscina exterior, de 11.00 a 18.00 horas, en un espacio de ocio para perros y familias antes de su cierre anual.

La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Eibar en colaboración con la asociación protectora Marcan Huella, se presenta como una experiencia pionera en la ciudad, en la que los animales domésticos serán los verdaderos protagonistas. El evento nace con la intención de fomentar el ocio responsable y la convivencia entre vecinos y mascotas, integrando a los animales en un entorno poco habitual: las instalaciones acuáticas públicas. «Queremos abrir un espacio de disfrute compartido, pero también de respeto, civismo y conciencia animal», subrayó Iraola, quien destacó el carácter simbólico de esta jornada.

La iniciativa tiene además un componente práctico, ya que coincide con el último día de funcionamiento de la piscina exterior antes de su vaciado, limpieza integral y reacondicionamiento del césped para la próxima temporada.

