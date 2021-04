Los pensionistas solicitan las mascarillas gratuitas que prometió el Consistorio A.E. EIBAR. Martes, 13 abril 2021, 00:07

Los pensionistas eibarreses celebraron ayer una concentración en la que solicitaron la implantación de mascarillas gratuitas. En esta dirección, los portavoces de los pensionistas recuerdan cómo se pidió al Ayuntamiento las mascarillas y se aprobó una «asignación presupuestaria de 200.000 euros», sin que existiese comunicación alguna que se van a repartir.

«Las autoridades locales prometieron mascarillas gratuitas y no hemos conseguido nada al respecto. Pedimos al Ayuntamiento que cumpla lo prometido», señalaron los portavoces. Asimismo, expresaron que «las órdenes públicas son la exigencia de utilizar mascarilla, pero llevamos un año de pandemia y esa indicación no ha venido acompañada de un reparto gratuito, y no todas las familias tienen un presupuesto para poder adquirirlas». Igualmente, los pensionistas dijeron que « la mascarilla es un gasto considerable». Otro frente de reivindicación de los pensionistas durante el día de ayer fue el de la vacunación, para las personas de 65 a 79 años. Las incógnitas sobre el proceso de vacunación de las personas comprendidas en esta edad han provocado el malestar de los pensionistas, que se han dirigido a la consejera de Salud de Lakua, Gotzone Sagardui, planteando su preocupación, «pero seguimos sin recibir respuesta».