Los pensionistas reclaman que las prestaciones suban en base al IPC real Los pensionistas volverán a movilizarse a partir del lunes, tras el parón veraniego. / FÉLIX MORQUECHO Vuelven a las movilizaciones mañana lunes, a las 12.00 horas, en Unzaga | Abogan por establecer medidas económicas eficaces «para no seguir perdiendo poder adquisitivo en el futuro» A.E. EIBAR. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:15

La coordinadora de pensionistas de Eibar ha convocado una nueva movilización, para mañana lunes, en Unzaga, a las 12.00 horas, para exigir que se garantice de forma estructural la revalorización anual de las pensiones con arreglo al IPC real. «Los bienes básicos que conforman el IPC real suben más que los reducidos índices de subida de nuestras pensiones», subrayan. En este sentido, ven como las subidas de la luz, la gasolina y otros productos alejan su poder adquisitivo con respecto a las pensiones.

En principio, su valoración sobre el acuerdo firmado entre el PP y el PNV que ha permitido la aplicación de una subida de las pensiones del 1,35 %, «es negativa porque nos hace perder poder adquisitivo. Si nos fijamos en la cesta de la compra productos como frutas y patatas suben desde un 7 a un 13 por ciento, mientras que la gasolina está en máximos históricos, y para la luz se programa una subida internanual del 22 por ciento», explica su portavoz, José Ignacio Frontaura.

En cuanto a las pensiones de viuedad aprecian que sólo ha permitido acogerse a un 20 por ciento del colectivo. «Ya se han encargado bien de que las viudas menores de 65 años no tengan derecho a esta subida, ni a las que percibieron alguna pensión en el extranjero, o a las personas que tengan alguna ganancia de capital. Por ello, nuestra valoración es negativa de ello también».

Los pensionistas eibarreses ven con preocupación que no se llegue a la firma de un acuerdo presupuestario para 2019. «Si no hay presupuestos se aplicará en 2019 el aumento del 1,06 % con una patente pérdida del poder adquisitivo». Frontaura carga contra el menor gasto público para los pensiones en España, con relación a la media europea. «Todo esto es una cuestión de voluntad política. Tratan de transmitir que no pueden hacer frente a un mayor gasto, cuando estamos 4 puntos más bajo en la aportación de gasto por pensión que la media europea, que aplicado al PIB son muchos miles de millones que no se gastan y que sí se dedican a otros menesteres».

Por ello, abogan por caminar hacia la consecución de una política de gasto público eficaz que consiga recursos económicos, para hacer frente a subidas de las pensiones. «Sin ser economista se puede conseguir dinero para ajustar las pensiones al IPC. Rescatan las autopistas con un fuerte coste. Dedican dinero a gastos bélicos y no se persigue el gran fraude, entre 30.000 a 60.000 millones Y yo les pediría que pidan dinero, a plazos, a los bancos del rescate de los 60.600 millones que les concedieron, entre otras muchas medidas que deberían apoyar por el bienestar de sus ciudadanos. No me vale que los bancos repartan beneficios entre sus accionistas, cuando hace unos años fueron rescatados con el dinero de todos. Se debe perseguir también el fraude de los contratos de trabajo por horas cuando se trabajan por días y semanas», incide el portavoz Frontaura.

Otras medidas que pide la coordinadora son «la derogación de la reforma laboral, la persecución de las economías sumergidas, subir jornales que repercuten a la postre en subida de cotizaciones, evitar gastos impropios en la Seguridad Social (bonificaciones, tarifas planas, la imposición de cotizaciones a los robots que están eliminando trabajadores que algunos economistas están abogando. Mientras tanto nosotros vamos a seguir protestando», finalizaba Frontaura.