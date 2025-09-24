Los pelotaris locales vuelven a escena este fin de semana en el frontón Astelena

M. R. Eibar. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El frontón Astelena será nuevamente el epicentro de la actividad pelotazale este fin de semana, con varios encuentros correspondientes al Campeonato de Gipuzkoa de mano parejas y al Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma por parejas. Los aficionados podrán disfrutar de una atractiva cartelera desde mañana por la tarde, viernes, como el sábado por la mañana, con protagonismo de los pelotaris del Club Deportivo Eibar.

El cartel de la jornada de mañana arrancará a las 18.30 horas con el partido de mano parejas en categoría juvenil de Tercera. Los locales Urkiaga y Del Rey, pendientes de su estado físico por las molestias en sus manos, si se encuentran en disposición de disputar el partido se medirán a la pareja de Abantzu, del club Zestoa.

Una vez finalizado ese encuentro, la dupla eibarresa formada por Varona y Azpilikueta saltará al templo de la pelota eibarresa para enfrentarse a la pareja de Hernani en un duelo que promete estar muy disputado.

La jornada de mañana se cerrará con un choque de paleta goma senior de Tercera división. La pareja local formada por Amas y Leturiaga se verá las caras con los representantes de Zarautz, en un partido que pondrá la guinda a una tarde repleta de partidos de pelota de nivel.

El sábado desde la mañana

De cara a la jornada del sábado continuará la actividad en el Astelena desde primera hora. A las 09.30 horas, Osa y Lombraña, en representación del Club Deportivo Eibar, jugarán su partido de paleta goma por parejas frente a la dupla de Añorga. Más tarde, a las 11.30 horas, será el turno de la modalidad de mano en parejas con el enfrentamiento entre Amuategi y Gisasola, en representación de Eibar, contra la pareja del Behar Zana de Villabona.

Con esta doble cita, la pelota aficionada vuelve a ofrecer un fin de semana cargado de partidos interesantes en el Astelena, manteniendo la acción cada semana y dando continuidad a una temporada que acaba de comenzar con intensidad y muchas ganas por parte de los pelotaris locales.