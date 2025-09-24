Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Los pelotaris locales vuelven a escena este fin de semana en el frontón Astelena

M. R.

Eibar.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

El frontón Astelena será nuevamente el epicentro de la actividad pelotazale este fin de semana, con varios encuentros correspondientes al Campeonato de Gipuzkoa de mano parejas y al Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma por parejas. Los aficionados podrán disfrutar de una atractiva cartelera desde mañana por la tarde, viernes, como el sábado por la mañana, con protagonismo de los pelotaris del Club Deportivo Eibar.

El cartel de la jornada de mañana arrancará a las 18.30 horas con el partido de mano parejas en categoría juvenil de Tercera. Los locales Urkiaga y Del Rey, pendientes de su estado físico por las molestias en sus manos, si se encuentran en disposición de disputar el partido se medirán a la pareja de Abantzu, del club Zestoa.

Una vez finalizado ese encuentro, la dupla eibarresa formada por Varona y Azpilikueta saltará al templo de la pelota eibarresa para enfrentarse a la pareja de Hernani en un duelo que promete estar muy disputado.

La jornada de mañana se cerrará con un choque de paleta goma senior de Tercera división. La pareja local formada por Amas y Leturiaga se verá las caras con los representantes de Zarautz, en un partido que pondrá la guinda a una tarde repleta de partidos de pelota de nivel.

El sábado desde la mañana

De cara a la jornada del sábado continuará la actividad en el Astelena desde primera hora. A las 09.30 horas, Osa y Lombraña, en representación del Club Deportivo Eibar, jugarán su partido de paleta goma por parejas frente a la dupla de Añorga. Más tarde, a las 11.30 horas, será el turno de la modalidad de mano en parejas con el enfrentamiento entre Amuategi y Gisasola, en representación de Eibar, contra la pareja del Behar Zana de Villabona.

Con esta doble cita, la pelota aficionada vuelve a ofrecer un fin de semana cargado de partidos interesantes en el Astelena, manteniendo la acción cada semana y dando continuidad a una temporada que acaba de comenzar con intensidad y muchas ganas por parte de los pelotaris locales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los pelotaris locales vuelven a escena este fin de semana en el frontón Astelena