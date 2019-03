Pello Osoro (Triatleta y duatleta del Club Deportivo Eibar): «Si no estás motivado es difícil practicar un deporte de este tipo durante mucho tiempo» Pello Osoro es un joven deportista que mantiene viva la ilusión por competir. / M. ASKASIBAR Este eibarrés de 27 años tiene un extenso currículum desde que empezara a competir hace no más de diez años J.A. REMENTERIA EIBAR. Domingo, 10 marzo 2019, 00:18

Eibarrés de 27 años. Tiene un brillante currículum. En lo que llevamos de año en el triatlón de invierno (correr-bicicleta-correr) ha ganado en Vinuesa (Soria) en el Campeonato de España de Invierno; en Asiago (Italia) acabó décimo séptimo en el Campeonato del Mundo y en Reinosa (Cantabria) fue primero. En el Duatlón (correr-bicicleta-correr) fue primero en Galizano (Cantabria) y en Numancia (Soria) acabó tercero en el Campeonato de España. Respecto a otros años fue campeón de España de triatlón de invierno 2018, tercero en el Campeonato de España Triatlón Largo 2018, segundo en Bilbao Triatlón 2017. Pello y su hermano Kepa son dos auténticas referencias. Un ejemplo de sacrificio, esfuerzo y humildad.

-¿Desde cuándo lleva en el mundo del triatlón y duatlón?

-Si te soy sincero no sé decirlo con exactitud pero ya son seis o siete años. Empezó mi hermano con los duatlones y un año más tarde empecé yo.

«El CD Eibar es básico para que los jóvenes conozcan y se animen a iniciar estos deportes»«Con el triatlón solucioné en parte el problema de las lesiones»«Me adapto mejor a la dureza del invierno que al calor de los meses de verano»

-Antes fue atleta del Club Deportivo Eibar, ¿no?

-Sí. Vengo del mundo del atletismo. He sido atleta del CD Eibar toda la vida, de hecho, sigo siéndolo. Ahora centro mi temporada en los triatlones pero el tener licencia de atletismo me permite correr unas carreras a modo de preparación. Además, hasta el año pasado, también corría con el equipo de ciclismo del CD Eibar.

-¿Qué le llevó a estos deportes que requieren una gran disciplina?

-Las lesiones me estaban castigando muchísimo como atleta. El deporte ha sido siempre parte de mi vida por lo que, dejarlo de golpe, era imposible para mí. Con el triatlón solucioné en parte el problema de las lesiones. Empezar a nadar y la bicicleta me ayudaron mucho y la intensidad a pie es mucho más baja ahora. Mi hermano también tiene algo de culpa. Él empezó un año antes y esto me facilitó el camino.

-¿Saca tiempo para entrenar?

-Ahora no estoy estudiando. Estudié audiovisuales y actualmente hago trabajos en este mundo como autónomo. Tengo mucho tiempo para entrenar e intento aprovecharlo al cien por cien.

-Se podría decir que estos deportistas son de una estirpe especial porque luchan contra el tiempo y los elementos.

-Es un deporte exigente que si no te gusta es mejor ni intentarlo. Requiere muchas horas y si no estás motivado es muy difícil practicar una modalidad de este tipo durante mucho tiempo. Cuando lo haces porque te gusta no cuesta nada luchar contra todos los elementos, supongo que pasará con todos los deportes.

-Son unos deportistas poco reconocidos ¿está de acuerdo?

-Supongo que sí pero es lo normal. Tristemente no me imagino a la gente delante de la televisión viendo un triatlón. La mayoría de los deportes no tienen el reconocimiento que merecen, no es algo que nos afecté solo a nosotros.

-¿Qué se debe tener para realizar esos titánicos esfuerzos?

-Muchas ganas, tiempo y supongo que estar un poco loco. Por obligación nadie se mete en esto, en cambio, cuando te gusta y cuanto más fuerte sea el esfuerzo, más satisfecho terminas.

-¿Cuáles son sus objetivos?

-He empezado el año con el objetivo de los triatlones de invierno que están a punto de terminar. La verdad, a nivel de resultados, ha sido todo un éxito y espero ser capaz de terminarlo siguiendo el mismo camino. Después me centraré en los triatlones de verano. Cerca de casa tenemos buenas carreras que espero hacerlas bien, casos de Zarautz o en Bizkaia, además espero correr pruebas de la Copa de España de triatlón de media y larga distancia.

Agradece las ayudas

-¿Cómo es un día en la vida de Pello Osoro? ¿Sigue una dieta y unos entrenamientos?

-Depende mucho de la época del año y de los trabajos que me van saliendo. Es muy típico que empiece el día a primera hora en la piscina y hacia media mañana meter otra sesión de bicicleta o correr. Por la tarde, a última hora, suelo cerrar el día entrenando con mi hermano cuando sale de trabajar. Trato de descansar lo mejor posible y cuidar la dieta.

-¿Cuál ha sido la prueba más exigente que ha tenido que vivir?

-Diría que todas las carreras son realmente duras. Si tratas de correr dando lo mejor de ti, el sufrimiento es muy intenso. Aun así tengo un recuerdo muy duro del año pasado en el Ironman de Madrid. La cosa no fue como me lo esperaba y tocó sufrir más de lo esperado. Alpe d'Huez también es otra carrera con un nivel de exigencia muy alto. Por lo general, creo que me adapto mejor a la dureza del invierno que al calor de los meses de verano.

-¿Tiene ayudas, léase esponsores u otras formas de financiación?

-En este sentido, creo que soy un privilegiado. Desde Orbea y Orca me ayudan con gran parte del material que necesito en competición. Hierros Servando me da una ayuda muy potente. Además, desde el año pasado, la Fundación SD Eibar ayuda a unos deportistas de la zona y estoy entre ellos. Todos ellos hacen que sea todo mucho más fácil.

-¿Cuál es el nivel en Eibar, en Euskadi y en España en general? ¿Hay afición?

-En Eibar tenemos al club deportivo que es básico para que los jóvenes conozcan y se animen a iniciar en estos deportes. Además, este sábado se celebra el duatlón en Eibar gracias al trabajo del Club Deportivo Eibar. En Euskadi tenemos nombres como Ainhoa Murua, Eneko Llano, Gurutze Frades... que están compitiendo con lo mejor a nivel mundial. España en triatlón es uno de los países más potentes, casos de Noya, Mola, Alarza, entre otros.