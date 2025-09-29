Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Berrizbeitia (segundo desde la izda.) con la Selección. RFEA

Pello Berrizbeitia firma un meritorio 42º puesto en el Mundial de Long Trail

El corredor del Depor completó 82 km y 5.413 metros de desnivel en 10 horas y 20 minutos

Marcos Rodríguez

Eibar.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

El eibarrés Pello Berrizbeitia vivió una jornada histórica en su carrera deportiva el pasado sábado al disputar el Campeonato del Mundo de Long Trail, celebrado en Canfranc (Huesca).

El atleta del Club Deportivo Eibar completó los 81,2 kilómetros y 5.413 metros de desnivel positivo en un tiempo de 10 horas 20 minutos y 51 segundos, que le permitió finalizar en el puesto 42º de la clasificación general entre los 147 corredores que lograron cruzar la línea de meta.

El triunfo fue para el estadounidense Jim Walmsley, uno de los grandes referentes mundiales del trail running, que se impuso con un crono de 8h:35:11. El podio lo completaron los franceses Benjamin Roubiol y Lousion Coiffet, ambos con un tiempo de 8h:46:05, confirmando el gran nivel de la selección gala en esta disciplina.

Para Berrizbeitia, la cita mundialista suponía su debut internacional con la selección española, y el eibarrés no defraudó. Su objetivo era rondar las diez horas de competición, y pese a la dureza del recorrido pirenaico, con ascensiones a cimas como La Moleta (2.572 m) o el Pico Royo (2.372 m), logró mantenerse muy cerca de esa marca. Además, firmó la cuarta mejor clasificación del equipo español entre los seis representantes que participaron en la prueba.

El corredor armero, que desde hace años compite al máximo nivel en carreras de montaña y trail de larga distancia, dio un paso más en su trayectoria al medirse a la élite mundial del trail running, completando con éxito una de las carreras más exigentes del calendario.

La presencia de Pello Berrizbeitia en este Mundial supone también un hito para el Club Deportivo Eibar, que suma así una nueva página dorada a su historia deportiva con la destacada participación de uno de sus atletas en una cita de primer nivel internacional.

