Un paso importante en favor de la igualdad de género

El Consorcio de Haurreskolas ya ha anunciado que organizará jornadas de puertas abiertas en ambos centros para dar a conocer sus instalaciones a las familias interesadas. La ampliación de plazas no solo responde a una cuestión educativa, sino también social. La conciliación entre vida laboral y familiar se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los hogares eibarreses. La existencia de suficientes plazas de educación temprana, gratuitas y de calidad, resulta clave para equilibrar la vida cotidiana, en especial de las madres y padres jóvenes.

En este sentido, la creación de estas dos nuevas haurreskolas se interpreta como un paso decidido en favor de la igualdad de género, la participación laboral de las mujeres y la mejora del bienestar general de la ciudadanía.

La inversión en educación temprana forma parte de esa visión. Los responsables municipales recalcan que «no se trata de un gasto coyuntural, sino de un proyecto de ciudad que apunta directamente a fortalecer las bases sociales del futuro». Con la suma de estas 41 nuevas plazas, Eibar pasará a contar con una red más amplia, moderna y preparada para afrontar los retos de los próximos años.

Una red que, además, refuerza el papel de la ciudad como referente en la prestación de servicios públicos de calidad en el ámbito comarcal y sobre los que ha existido una notable demanda, en las dos existentes hasta el momento, en Artegieta (Amaña), Bittor Sarasketa y Urki.