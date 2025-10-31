El Paseo Estación-Azitain, para final de año

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Ya queda menos para que finalicen las obras de rehabilitación del Paseo Estación-Azitain, la infraestructura más importante de los últimoçs años realizada en Eibar. El cubrimiento de las vías del ferrocarril, entre ambos puntos, liberará 10.000 m2 de nuevo espacio público y que convertirá lo que era una traza ferroviaria en un paseo peatonal continuo de más de 1.000 m de longitud.

Así, la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, y el alcalde de Eibar, Jon Iraola, visitaron los trabajos acompañados del viceconsejero de Infraestructuras, Miguel Ángel Páez, del director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), Antonio López, y del concejal de Obras, Pedro Escribano, y comprobaron que apenas restan unos 80 metros para completar la cubierta. «Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar: integrar el ferrocarril, reducir la cicatriz urbana y ganar un gran espacio para la ciudadanía», señaló la consejera García Chueca.

La consejera apuntó que «la inversión de la infraestructura ha supuesto invertir un total de 20 millones de euros». Su finalización está prevista que tenga lugar «para final de año».

El nuevo paseo, con una anchura media de 10 m, discurre sobre la propia línea ferroviaria y es accesible mediante varios tramos de escaleras y tres ascensores repartidos a lo largo del trazado, lo que garantiza la conexión con las calles adyacentes y con los barrios situados a distinto nivel.

La superficie estará acabada en hormigón impreso y se completará en las próximas semanas con luminarias y papeleras. De hecho, un aspecto que llamó la atención en la visita era la notable anchura que ha adoptado el paseo.

El cubrimiento forma parte de un convenio entre el departamento de Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento, y está financiada con fondos Next Generation EU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

'Cosido urbano'

Junto a ello, se trata del tercer proyecto de integración ferroviaria que se ejecuta en la ciudad: en 2011 se cubrió la estación de Ardantza y parte de la traza (200 m y 2.258 m²) y, en 2015, se abrió el tramo Amaña–Ardantza, con 650 m y 8.500 m². El actual Eibar–Azitain es el más ambicioso de los tres. La solución constructiva combina estructuras metálicas y tramos apoyados en muros.

El primer segmento, junto a la estación de Eibar y paralelo a la calle Matsaria, tiene 134 m y se apoya en estructura metálica. Le sigue un tramo de 41 m sobre muro y, a partir de ahí, 957 m más de estructura metálica hasta sobrepasar la estación de Azitain y llegar al puente de la variante N-634, donde concluye el paseo.

Para el alcalde Jon Iraola, la obra supone «un paso de gigante en la transformación de Eibar. Con este nuevo paseo no solo recuperamos 10.000 m2 para el disfrute de la gente, sino que cosemos dos partes de nuestra ciudad, eliminando una barrera histórica. Lo que antes era un corte en medio del casco urbano será ahora un espacio de paseo, encuentro y ocio», destacó Iraola quien incidió en que se trata de «un legado para las generaciones futuras», al igual que lo fueron en su día los tramos de Ardantza y Amaña, que ya demostraron, –dijo–, que cubrir vías «mejora la movilidad peatonal y la calidad de vida».

Por su parte, la consejera García Chueca enmarcó la actuación en la apuesta del Gobierno Vasco por integrar las infraestructuras ferroviarias en los cascos urbanos y liberar suelo sobre las líneas. «Es una iniciativa de éxito contrastado porque la ciudadanía usa mucho los tramos ya ejecutados; por eso hemos ido al más largo». El resultado será un corredor peatonal elevado que, además de embellecer el entorno y reducir el impacto del tren, crea un balcón lineal sobre la ciudad.

Con la finalización de estos 80 m pendientes, Eibar sumará una nueva pieza a su estrategia de regeneración urbana: convertir las limitaciones físicas, –en este caso, la vía– en oportunidades de espacio público. Y lo hará, como subrayaron ambas instituciones, gracias a una cooperación estrecha entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento y a la llegada de fondos europeos que han permitido acometer una obra de este tamaño sin frenar otros proyectos municipales.