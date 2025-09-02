A pasar página con la mente puesta en Ipurua El Eibar regresa a casa el lunes para enfrentarse al Andorra, y los de San José afrontan un plan semanal con cinco sesiones preparatorias

La plantilla se entrenará en cinco ocasiones esta semana para preparar el regreso a Ipurua y quitarse la espina de la última derrota.

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La derrota encajada el lunes en El Alcoraz, dolorosa por la forma en que se produjo, ha servido al Eibar para hacer balance del arranque liguero. El conjunto armero suma cuatro puntos tras las tres primeras jornadas, con una victoria, un empate y un tropiezo que llegó in extremis, cuando todo apuntaba a que regresaría a casa con un empate. El gol de un viejo conocido como lo es Sergi Enrich en el tiempo añadido recordó al equipo de Beñat San José que cada detalle cuenta en una categoría tan exigente como la Segunda División.

Más allá del resultado, el inicio de temporada deja claros aciertos: un bloque reconocible, capacidad de reacción cuando los partidos se ponen cuesta arriba y la aparición de jugadores que han dado un paso adelante, como Jon Magunazelaia, que en Huesca firmó su primer gol como armero, o Javi Martón, que tuvo que perderse el partido por molestias musculares. También se percibe solidez en el centro del campo, donde Aleix Garrido ha empezado a ejercer de organizador, y alternativas ofensivas que generan ilusión en la afición.

Sin embargo, la fragilidad a balón parado y los errores defensivos se han convertido en las asignaturas pendientes. Los dos goles encajados en El Alcoraz llegaron en jugadas de estrategia y, además, culminados por dos exjugadores armeros, lo que hizo el golpe todavía más doloroso.

Semana clave para reacionar

En San José y su cuerpo técnico recae ahora la misión de ajustar esos mecanismos defensivos para que no se repita un desenlace tan cruel.

Con todo, el Eibar ya ha pasado página. El vestuario está centrado en su regreso a Ipurua, donde el próximo lunes, a las 20.30 horas, recibirá al Andorra en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Tras el convincente estreno en casa ante el Granada, con goleada 3-0, el equipo quiere volver a mostrar su mejor versión arropado por su gente y reafirmar el estadio armero como un bastión.

El plan de trabajo para esta semana incluye cinco sesiones de entrenamiento, con dos de ellas a puerta abierta para acercar al equipo a la afición. Ayer se entrenó en Areitio a mediodía, hoy miércoles la plantilla disfruta de jornada de descanso, y desde mañana volverá la actividad con sesiones en Areitio y en Ipurua.

Las dos últimas prácticas, sábado y domingo, se llevarán a cabo a puerta cerrada para ultimar detalles de cara al duelo contra el conjunto andorrano.

El reto inmediato es claro: transformar la superioridad sobre el campo en puntos, aprovechar el regreso a casa y disipar cuanto antes la amargura que dejó el desenlace en Huesca. Ipurua espera con ganas la reacción de los suyos.