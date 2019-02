El Partido Popular solicita la mejora del sendero entre Unbe y Ubitxa A.E. Sábado, 16 febrero 2019, 00:32

El Partido Popular solicita la mejora del sendero entre Unbe y Ubitxa que viene siendo utilizado por muchos eibarreses. Según ha incidido su portavoz Javier Núñez, «el Ayuntamiento debe contemplar la posibilidad de tomar medidas para mejorar el acceso a Unbe a través de la campa de Ubitxa, así como para mejorar y garantizar la seguridad a las personas que lo usan»

Para Núñez, «este sendero, pese a no ser una zona de paso como tal, es un camino muy utilizado por muchas personas que desde Urki acceden a la campa o acortan camino para acceder a Unbe.» Por ello, desde el PP de Eibar solicitan al Ayuntamiento que contemple la posibilidad de acometer mejoras para garantizar su seguridad.

Núñez expresa que «me preocupa la situación actual de éste sendero, que ofrece desniveles, falta de iluminación, y que transcurre paralelo a un precipicio hacia las casas de Ubitxa. Además existe en las inmediaciones un cable que me preocupa a los vecinos. También me preocupa el paso por debajo de la autopista un punto negro y a mi juicio peligroso por su falta de iluminación y unos huecos debajo de ella que pese a tener unas mallas para que no se pueda acceder a ellos, en algunos puntos no están bien cerrados».

El portavoz de los populares en Eibar considera que «independientemente de la titularidad del terreno, es una realidad el uso que hacen muchas personas de éste camino y por lo tanto es responsabilidad del Ayuntamiento hacer todo lo que esté en su mano para ofrecer todas las garantías y seguridad a las personas que lo usan, sobre todo jóvenes, en su desplazamiento a o desde Unbe».

Valla en la autopista

Desde el PP en Eibar proponen cerrar con una valla de forja el acceso a los huecos existentes debajo de la autopista para evitar que nadie pueda acceder a los mismos e iluminar esta zona ofreciendo una mayor seguridad.

Desde el PP, dentro de las mejoras para esta zona, también contemplan la instalación de una barandilla de seguridad «para evitar que las personas que usan este camino puedan acercarse al precipicio existente hacia las casas de Ubitxa, mejorar el sendero ensanchando y eliminando los desniveles, habilitando para ello una escalera o pasarela y por último iluminar éste paseo para que en la época invernal pueda estar dotada de mejor iluminación», finalizan desde el PP, partido sin representación municipal.