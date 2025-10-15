Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Etxezarreta entrenando junto a sus compañeras. F. MORQUECHO

«Es un partido especial para todas y llegamos ilusionadas y con ganas»

La exjugadora de la Real Ane Etxezarreta destaca la evolución del Eibar y la ilusión con la que encaran el derbi del domingo

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

El Eibar se prepara para vivir este domingo en Ipurua el primer derbi de la temporada ante la Real Sociedad, un duelo que siempre se vive con intensidad y que llega en un buen momento para las armeras. Tras la victoria lograda en Tenerife, el equipo de Iñaki Goikoetxea afronta el encuentro con confianza antes del parón liguero.

Ane Etxezarreta, una de las capitanas del equipo, militó durante diez temporadas en la Real Sociedad antes de llegar al Eibar este verano, y reconoció que el encuentro tiene un significado especial: «Los partidos de pretemporada me sirvieron para acostumbrarme a enfrentarme a ellas, intento no pensar demasiado en ello; pero la realidad es que durante esos 90 minutos no hay amigos».

La central beasaindarra destacó el valor de los tres puntos obtenidos el pasado fin de semana ante el Tenerife, un rival de la zona alta. «No son tres puntos cualquiera. Hay que ver contra quién los hemos conseguido y de qué manera. Estuvimos muy bien en defensa y, aunque ellas tuvieron más el balón, supimos aprovechar nuestra oportunidad».

La defensa quiso subrayar que el equipo llega al derbi en un buen momento anímico y con una mentalidad positiva: «Nos enfocaremos en hacer bien nuestro trabajo y cumplir nuestros objetivos. No solo para mí, para todo el equipo es un partido especial, porque además llegamos haciendo bien las cosas y estando bien».

La zaguera también habló de su proceso de adaptación al conjunto armero, un equipo que esta temporada a vivido una profunda renovación: «Somos un grupo que se ha creado casi desde cero. Hemos tenido que trabajar muchos conceptos desde el principio y lo seguimos haciendo cada semana. Jornada a jornada vamos mejorando, y haciéndolo bien es como conseguiremos los resultados y los objetivos».

Respecto al nivel de los rivales, quiso poner en valor la importancia de competir ante equipos de distinto perfil. «Tanto Tenerife como Real son equipos que van a estar por encima nuestro, así que es importante puntuar contra ellas. Pero también lo es hacerlo ante rivales directos como el Levante, como hicimos hace dos semanas», concluyó.

