El Somos tiene un partido difícil en la cancha del líder Anaitasuna El Somos Eibar tratará de ponérselo complicado al líder Anaitasuna, que es muy fuerte en su pista, donde no concede nada. / MORQUECHO Los navarros no querrán sorpresas después de perder en el derbi ante el Beti Onak EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 26 enero 2019, 00:34

Complicada salida la que tiene que librar el Somos Eibar en la pista del líder Anaitasuna mañana a las 12.00 horas en Pamplona. Los eibarreses se presentan en casa de un Anaitasuna que cayó la pasada jornada en el derbi navarro ante el Beti Onak, por tanto no querrán otro tropiezo en su afán de quedar primero y volver a jugar el sector de ascenso a División de Honor Plata. El equipo armero, con 14 puntos en la zona media de la tabla, no está tan condicionado por su posición tras haber ganado los partidos en los que estaba obligado a sacar los puntos, ha abierto una brecha relativa con el descenso que le permite afrontar los encuentros no tan atenazado.

Fernando Fernández tiene claro que en el choque de mañana va a ser complicado sorprender pero no es imposible, «Anaitasuna es un equipo fuerte que en su casa lo gana todo, edifica mucho su trayectoria en los partidos de casa. Es un rival que lleva en los últimos años aspirando a ascender, es uno de los habituales en los play off. Vamos a tener que estar muy concentrados, no querrá despistarse, ni tener sorpresas después de haber caído en la última jornada ante el Beti Onak. Un partido duro en el que presentaremos nuestras opciones». En las filas del Somos no estarán ni el lateral izquierdo Uriarte, ni el central Montero, ambos son bajas por temas laborales. El técnico armero espera contar con Eneko Garetxana que a lo largo de esta semana ha estado enfermo y confía en su recuperación.

Haritza y sénior femenino

El Haritza Eibar, segundo clasificado en Primera Territorial, recibe hoy al Aritzbatalde Taberna de Zarautz, a las 18.30 horas en el polideportivo de Ipurua. Un partido en el que los entrenados por Andoni Pérez y Josu Currás harán valer su condición de jugar en casa. Por otro lado, el sénior femenino recibe hoy al Egia Kopidin en Ipurua a las 16.30 horas, otro encuentro interesante.