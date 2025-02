«Participar en el Factoring me da mayor visibilidad para conseguir clientela»

El Factoring de invierno ya está abierto en Errebal mostrando la importancia comercial de Eibar y el apoyo a una iniciativa que gana enteros en ... el sector con un mayor número de expositores y de clientes cada año.

Oscar Trevino, de Eibar Centro Comercial Abierto, considera prioritario «que la ciudadanía tenga una mayor sensibilidad hacia la importancia del comercio y la hostelería local en nuestras ciudades». Para ello, consideraba imprescindible la dinamización de actividades. «Nosotros nos reunimos con frecuencia con el Ayuntamiento para estudiar diferentes iniciativas , con el fin de crear un ambiente favorable. Tenemos que agradecer a los comerciantes que nos den la oportunidad de mostrar sus productos».

La feria llega en un descenso del consumo en todos los sectores, incluyendo el comercial. Las grandes plataformas son una realidad, pero la cercanía que ofrece el comercio local no tiene parangón. «Tenemos que valorar todo esto, con lo que tenemos que apoyar a nuestros comercios», subraya Treviño.

Miren Mutiola, que regenta una tienda productos de descanso, reconoce que «participar en el Factoring me viene muy bien porque me ofrece, año tras año, una mayor visibilidad. Por mi particular ubicación, en Otaola, hay mucha gente que no me conoce. Sin embargo viniendo aquí consigo darme a conocer. Llevamos tres años asistiendo a Errebal y consigo publicitar la tienda de esta manera. Estamos ubicados frente al hospital y ofrecemos colchones, bases, tapizados, sofás, sillones real y ropa de cama», explica.

En la misma línea, Maite Aperribay considera «clave» para un comercio como el suyo la participación en el Factoring. «Después de haber sufrido siete años de obras de Errebal, para mí es muy importante dar a conocer mi tienda, aunque esté a pocos metros del punto de celebración del Factoring».

Helmet House, fundada y dirigida por Aperribay en diciembre de 2017, «ha afrontado muchos retos y adversidades, aunque pienso que no me conocen. En esta feria trato de mostrar un espacio polivalente en el que se pueden vivir experiencias y momentos únicos, multidisciplinar, relacionados con las compras, salud y ocio».

Agradecimiento al comercio

La inauguración de la Feria contó con la asistencia de las autoridades locales y representantes del sector comercial y hostelero. El alcalde Jon Iraola destacó que esta feria «es una oportunidad para adquirir los productos a buenos precios y de buena calidad. Llevamos tres años en Errebal Plazia, una buena ubicación que ha permitido incrementar la participación con dos tiendas más con lo que agradezco a los comerciantes su aportación y el trabajo que realizan en alegrar las calles».

El popular Factoring se celebra, el miércoles y el jueves, en horario desde las 10.00 hasta las 20.00 horas y, al igual que en ediciones anteriores, espera atraer tanto a compradores locales, como del entorno, al tiempo que permitirá a los comerciantes completar la temporada de rebajas con oportunidades y precios especiales. En total son 28 los establecimientos que toman parte en el Factoring de invierno, 18 de ellos en Errebal Plazia, y 10 en sus propias tiendas con objeto de completar la temporada de rebajas con oportunidades y precios especiales.

Los comercios eibarreses que toman parte este año en los stands de Errebal Plazia son: Atelier 11, Bambi, Burbujas y Más, Designed by Nona, Eskulan, Gigil Design, Gratzina, Guby Chicos, Helmet House, Ikusi, Kopiña, Ludoteka Zorionak, Pissa, Lulu, No Comment, Otaola Deskantsu Denda, Ttiki y Txukuna. Además, desde sus propios comercios participan en la feria: Askasibar, Beittu, Cedry, Confecciones y Hogar Vieco, Corral, Farmalur Berria, Federopticos Igmar, Los Chicos, Moapics y Oskarbi.

Asimismo, al realizar las compras en los establecimientos participantes en el Factoring se entregaran bonos para la atracción de feria instalada en el parque del ambulatorio al precio de 1 euros por viaje. Como novedad este año y como clausura de la feria, mañana jueves, de 18.00 a 20.00, se llevará a cabo un pintxo-pote servido por Baratze dentro de Errebal Plazia amenizado con música en directo de la mano de DJ Arno.

Sorteos para fomentar el euskera

La asociación ...eta kitto! Euskara Elkartea está también en la Feria de Rebajas de Invierno, para fomentar el uso del euskera en el contexto de las compras. En esta ocasión, quienes se acerquen al puesto Euskaraz Primeran! de ...eta kitto! lanzarán un dado y, según el número que salga, pintarán una parte u otra de un mural. Cuando el mural esté completamente pintado, aparecerá un mensaje a favor del euskera. Todos los participantes recibirán como regalo una bolsa de compras y participarán en un sorteo.