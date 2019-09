Pancho Varona llega al Coliseo con un «concierto de carácter íntimo» Pancho Varona, compositor, músico y letrista, es el acompañante habitual de Joaquín Sabina. / IDEAL El músico madrileño ofrecerá mañana muchos de los temas que compuso para Sabina pero también los de otros cantantes A.E. EIBAR. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:32

El músico Pancho Varona (Madrid, 1957) llega a Eibar mañana, para ofrecer un concierto, «de carácter íntimo», dentro de su gira 'Ruta 52', en el Coliseo, a las 22.00 horas.

Varona estará solo en escena con su guitarra, interprentando algunos temas de los centenares que ha compuesto. De ahí que las canciones que ofrecerá no sólo serán las que ha compuesto para Joaquín Sabina, sino que habrá de las hechas para otros autores. «He compuesto canciones para Luz Casal, Miguel Ríos, Ana Belén, Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G, y he hecho una con Quique González... y en estos directos quiero sacar el muestrario. La mayoría es repertorio sabinero, porque Joaquín es el que más me ha influido en mi vida y con el que más he trabajado. Pero la idea es esa, sacar el muestrario, así que canto, por ejemplo, 'No me importa nada', que hice para Luz Casal, o la que escribí con Quique González», señala Varona. En el concierto no faltarán las anécdotas de las canciones, cómo surgieron, o cómo se grabaron, «porque casi cuento más que canto, o por lo menos a la par». De ahí que la cita se promete interesante porque se podrá conocer cómo nacieron, el anecdotario y cómo se reprodujeron sus temas, en el tiempo.

Encuesta de canciones

De este modo, 'Ruta 52' sirve para enlazar con un proyecto que ya dejó algunos conciertos, en el que ejercía de contador de historias, con sus canciones como excusa, con las que alterna con 'Noche Sabinera'.

Recientemente, Varona propuso incluso a sus seguidores elegir las 12 canciones de Sabina que entrarían en un disco de grandes éxitos, sin saber que Sabina tenía preparado un disco recopilatorio. Pese a ello, decidió preguntar a los seguidores por sus canciones preferidas. Esta lista de las 12 elegidas eran: 'Y sin embargo', 'Peces de ciudad', 'Contigo', 'Calle Melancolía', '19 días', 'Peor para el sol', 'Princesa', 'A la orilla de la chimenea', 'Con la frente marchita', 'Por el bulevar', 'La del pirata cojo', 'Ruido' que obtuvo la misma puntuación con '¿Quien me ha robado el mes de abril?'. «Intuyes lo que le gusta a la gente y tratas en tus actuaciones de tocar esas canciones. Eso mismo lo hago, en mi gira»

No obstante, aunque se le conoce por su relación con Sabina desde hace más de tres décadas, lo que quizá sea menos conocido es que, más allá de producciones para terceros, en dos ocasiones ha abandonado al jefe para liderar discos propios: la primera en 1987, en el único trabajo (un minielepé) que grabó Viceversa. La segunda tuvo lugar en 1995, cuando se animó a grabar un álbum propio, con puro sabor rock.