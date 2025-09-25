La panadería de Isasi se suma a la solidaridad del PNV con AFAGI

EibarLa panadería de Isasi se suma a la solidaridad del PNV con AFAGI
A. ECHALUCE
EIBAR.
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38
La celebración del día de Arrate, fiesta mayor de la ciudad, ha vuelto a convertirse en una ocasión para unir tradición, comunidad y solidaridad. Este año, el PNV de Eibar ha anunciado que los fondos obtenidos en su txosna durante la jornada festiva se destinarán íntegramente a AFAGI, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer de Gipuzkoa, que desde hace décadas acompaña a pacientes y familias en el complejo camino de esta enfermedad neurodegenerativa. El gesto solidario ha contado con un aliado inesperado: la panadería Isasi, uno de los comercios más emblemáticos de la localidad. Las propietarias de este establecimiento decidieron donar el pan utilizado en la txosna, renunciando a cobrarlo y sumándose así a la causa. «Para ellas también es muy importante y destacable la labor que día a día desarrolla AFAGI y han decidido colaborar con su donación», explicó Eva Juez Garmendia, presidenta del UBB de Eibar.
