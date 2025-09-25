Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

La panadería de Isasi se suma a la solidaridad del PNV con AFAGI

A. ECHALUCE

EIBAR.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

La celebración del día de Arrate, fiesta mayor de la ciudad, ha vuelto a convertirse en una ocasión para unir tradición, comunidad y solidaridad. Este año, el PNV de Eibar ha anunciado que los fondos obtenidos en su txosna durante la jornada festiva se destinarán íntegramente a AFAGI, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer de Gipuzkoa, que desde hace décadas acompaña a pacientes y familias en el complejo camino de esta enfermedad neurodegenerativa. El gesto solidario ha contado con un aliado inesperado: la panadería Isasi, uno de los comercios más emblemáticos de la localidad. Las propietarias de este establecimiento decidieron donar el pan utilizado en la txosna, renunciando a cobrarlo y sumándose así a la causa. «Para ellas también es muy importante y destacable la labor que día a día desarrolla AFAGI y han decidido colaborar con su donación», explicó Eva Juez Garmendia, presidenta del UBB de Eibar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La panadería de Isasi se suma a la solidaridad del PNV con AFAGI