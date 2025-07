Palacios reconoce que tiene interés por Martón

Jueves, 10 de julio 2025, 20:30 Comenta Compartir

La dirección deportiva no descarta más movimientos y subraya la dureza de Segunda División. Preguntado por posibles nuevas incorporaciones, Palacios recordó que el mercado «sigue abierto» y que no se descarta ninguna operación, ni en entradas ni en salidas. Mencionó, además, el nombre de Javi Martón, jugador del Athletic, como una opción «muy interesante» que está siendo valorada. «Esto no ha hecho más que empezar, y estamos pendientes de todo. De intentar, como os he dicho, ser mejores, y vamos a pelear por ello».

El director deportivo quiso cerrar su intervención lanzando un mensaje de realismo y ambición. «Es nuestro quinto año en Segunda, y eso hay que valorarlo. Es una categoría durísima donde todos compiten, pero nosotros también. Con nuestra base, nuestras incorporaciones y nuestra afición, vamos a ser un equipo que se respete. Y cada domingo trabajaremos para que todos estemos orgullosos. Partimos de que 18 equipos de la categoría, por su historia o por las ciudades y procedencia, aspiran a estar lo más arriba posible», subrayó.