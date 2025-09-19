El otoño cultural eibarrés contará con actos musicales, danza, teatro y varias exposiciones Grupos vascos, locales y artistas internacionales transformarán la ciudad en un escenario abierto con actuaciones en las calles y teatros

La ciudad armera encara un otoño cargado de propuestas culturales que abarcan música, teatro, danza, festivales y exposiciones. El Ayuntamiento ha dado a conocer una programación que se prolongará hasta diciembre y que convertirá espacios como el Coliseo, la plaza Errebal, el Portalea y la calle Toribio Etxebarria en escenarios de referencia.

El alcalde, Jon Iraola, recalcó el valor de esta programación. «Queremos que la cultura siga siendo uno de los motores de Eibar, uniendo tradición y vanguardia, y acercando propuestas a todos los gustos y edades».

Música Martha Fields, el 12 de octubre; Anna Dukke, Bea Asurmendi, y el grupo Euskelga, en noviembre; Xabier Badiola y The Bo Berek's, en diciembre.

Danza El 31 de octubre la compañía Lasala celebrará su décimo aniversario con danza contemporánea.

Exposiciones Javier Balda, Ibon Aranbarri, Jon Ibala y la Agrupación de Acuarelistas Vascos.

Concursos Indalecio Ojanguren 2025, el XLVIII Concurso de Pintura al Aire Libre, el XXVI Festival de Cortometrajes Asier Errasti y los concursos de carteles de San Andrés y Carnaval.

En el apartado musical, el Coliseo acogerá nombres internacionales como la trovadora estadounidense Martha Fields (12 de octubre), la cantante Anna Dukke en noviembre y el grupo Euskelga, con su fusión vasco-celta, el 15 de noviembre. A ellos se suman talentos locales como Xabier Badiola, que presentará su primer trabajo en solitario el 21 de noviembre, y formaciones como The Bo Berek's, previstas en diciembre. También destaca el recital de Bea Asurmendi, que presentará su disco 'Asteartea' el 1 de noviembre.

La Usartza Txistulari Banda acompañará las fiestas locales: el día 29 en Aginaga por San Miguel, el 19 de octubre con un concierto propio, el 22 de noviembre en la kalejira de Santa Cecilia, el 30 de noviembre en San Andrés y el 24 de diciembre con su recital navideño.

La Cielito Musika Banda abrió ayer en la calle Toribio Etxebarria el calendario musical con varios conciertos: el 5 de octubre en el mismo espacio, el 26 de octubre en el Coliseo y la esperada Serenata de Santa Cecilia en la medianoche del 22 de noviembre. Al día siguiente, repetirá actuación en el Coliseo y cerrará el ciclo con su concierto de Navidad el 14 de diciembre.

Memoria, clásicos y actual

El teatro será otro pilar de la temporada. El 24 de octubre se pondrá en escena Gabriel Arestirekin, con Kandido Uranga e Inaxio Tolosa, en homenaje al poeta en el 50 aniversario de su muerte. El 14 de noviembre se estrenará Juicio al extranjero, una propuesta participativa de la compañía Indubio inspirada en Albert Camus. Y el 5 de diciembre, La Mapatxa Teatroa ofrecerá la comedia bilingüe El lenguaje de las flores, que explora las formas de amar en el siglo XXI.La programación infantil tendrá su espacio en diciembre con Atearen bestealdean de Hika Teatroa (30 de diciembre) y los títeres de Citt Tolosa Txotxongilo el 22 de noviembre.

Juventud en movimiento

El 31 de octubre la compañía Lasala celebrará su décimo aniversario, ofreciendo un espectáculo que combina danza contemporánea con una visión de trayectoria y futuro. La ciudad también vibró en septiembre con el MIKA Fest, que acercó la ola cultural coreana al Coliseo y Errebal con la participación de la coreógrafa Hwang Sooyeon de Dreamcatcher Company.

Por otro lado, Portalea será epicentro de exposiciones con obras de Javier Balda, Ibon Aranbarri, Jon Ibala y la Agrupación de Acuarelistas Vascos. El XXXVIII Certamen de Fotografía Indalecio Ojanguren se celebrará del 24 de octubre al 16 de noviembre, mientras que EXFIBAR 2024 tendrá lugar del 23 al 29 de noviembre. También se mantendrán los concursos tradicionales: Indalecio Ojanguren 2025, el XLVIII Concurso de Pintura al Aire Libre, el XXVI Festival de Cortometrajes Asier Erasti y los concursos de carteles de San Andrés y Carnaval.

Finalmente, el 3 de octubre, la plaza Errebal albergará el Bertso-Saio Musikatua con jóvenes bertsolaris y música en directo. El éxito del festival del centro de ensayos ha animado a la organización de nuevos conciertos.