Oskar Astarloa y Gorka Igartiburu, los nuevos técnicos del Eibar Rugby Taldea El exinternacional, de Elgoibar, toma las riendas del equipo junto al de Elorrio con el objetivo de lograr el regreso a la Liga Iberdrola esta campaña

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El equipo femenino del Eibar Rugby Taldea ha oficializado el relevo en su cuerpo técnico de cara a la nueva temporada en la División de Honor B. Tras no culminar el objetivo del ascenso a la Liga Iberdrola la temporada pasada, en la que alcanzaron la final y se quedaron a las puertas en dos ocasiones, el club decidió hace un par de meses poner fin a la etapa de Javi Aguado al frente del equipo. Ahora, con energías renovadas, la entidad armera ha realizado una apuesta por un nuevo proyecto que buscará devolver al equipo a la élite del rugby estatal.

El principal encargado de liderar esta nueva etapa será Oskar Astarloa (Elgoibar, 1974), un nombre con peso en el rugby vasco y estatal. Exjugador internacional con la selección española, defendió la camiseta del XV del León en 20 ocasiones, siendo uno de los protagonistas de la histórica participación de España en el Mundial de Gales en 1999. En su etapa como jugador, destacó por su carácter competitivo y su fortaleza física, actuando principalmente como tercera línea.

A nivel de clubes, desarrolló parte de su carrera en el Durango RT y en el Bera Bera RT, además de militar en equipos franceses, lo que le permitió adquirir experiencia en ligas de gran exigencia. Tras colgar las botas, inició una etapa como técnico y formador, colaborando con proyectos de cantera y selecciones autonómicas, además de desempeñar un papel activo en el impulso del rugby en Euskadi, tanto en categoría femenina como masculina.

En su presentación, Astarloa reconoció que «vengo con muchas ganas. Vamos a ver si finalmente este año conseguimos cumplir el objetivo, y sobre todo vamos a disfrutar», subrayó. Las palabras del elgoibarrés reflejan la ambición de un técnico que conoce la dureza de la competición y que tratará de imprimir al equipo de Eibar la misma intensidad que caracterizó su carrera como jugador.

Junto a él trabajará Gorka Igartiburu, procedente del Elorrio RT, que asumirá el rol de segundo entrenador. «Vamos a meterle agilidad al juego y dureza a la defensa, con un grupo muy bueno y completo. Vamos a lograr grandes cosas este año», aseguró.

Con este nuevo tándem en el banquillo, el Eibar RT inicia un proyecto ambicioso en el que el ascenso vuelve a ser el gran objetivo, sin dejar de lado la formación y el crecimiento del grupo. El club ha querido agradecer el compromiso e ilusión de los nuevos técnicos en esta nueva etapa que viene cargada de esperanza y de ilusión por devolver a Eibar al lugar que merece dentro del rugby femenino nacional.