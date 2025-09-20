Se organizarán tres visitas más antes de finalizar el año

FOTOS: ECHALUCE Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar continuará este otoño con el programa de visitas guiadas al Frente de la Guerra Civil, una iniciativa que busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico vinculado a este periodo en la ciudad y su entorno. El éxito de participación de las anteriores citas ha llevado a organizar tres más, para el 5 de octubre (en euskera), el 2 de noviembre (en castellano) y el 14 de diciembre (de nuevo en euskera). Todas las visitas se desarrollarán en horario de 11.00 a 14.00 horas, con salida desde el Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que abrirá de manera excepcional una hora antes, de 10.00 a 11.00, para recibir a los participantes.

El recorrido consistirá en un itinerario de montaña por algunos de los escenarios más relevantes del frente bélico, acompañados por especialistas en historia local. Los guías explicarán sobre el terreno el contexto de los combates que marcaron Eibar y los pueblos vecinos durante los años de la contienda.

El proyecto tiene un doble objetivo: acercar a la ciudadanía al conocimiento histórico y al mismo tiempo fomentar un turismo cultural y de memoria, que invita a reflexionar sobre la crudeza de la guerra y la importancia de preservar los vestigios que todavía se conservan en el entorno de la ciudad.

Desde el consistorio destacan que estas visitas son una oportunidad para aprender, recordar y comprender un capítulo fundamental de la historia local, en un marco natural que todavía conserva huellas de aquella época.