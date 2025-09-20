Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Se organizarán tres visitas más antes de finalizar el año

FOTOS: ECHALUCE

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

El Ayuntamiento de Eibar continuará este otoño con el programa de visitas guiadas al Frente de la Guerra Civil, una iniciativa que busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico vinculado a este periodo en la ciudad y su entorno. El éxito de participación de las anteriores citas ha llevado a organizar tres más, para el 5 de octubre (en euskera), el 2 de noviembre (en castellano) y el 14 de diciembre (de nuevo en euskera). Todas las visitas se desarrollarán en horario de 11.00 a 14.00 horas, con salida desde el Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que abrirá de manera excepcional una hora antes, de 10.00 a 11.00, para recibir a los participantes.

El recorrido consistirá en un itinerario de montaña por algunos de los escenarios más relevantes del frente bélico, acompañados por especialistas en historia local. Los guías explicarán sobre el terreno el contexto de los combates que marcaron Eibar y los pueblos vecinos durante los años de la contienda.

El proyecto tiene un doble objetivo: acercar a la ciudadanía al conocimiento histórico y al mismo tiempo fomentar un turismo cultural y de memoria, que invita a reflexionar sobre la crudeza de la guerra y la importancia de preservar los vestigios que todavía se conservan en el entorno de la ciudad.

Desde el consistorio destacan que estas visitas son una oportunidad para aprender, recordar y comprender un capítulo fundamental de la historia local, en un marco natural que todavía conserva huellas de aquella época.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se organizarán tres visitas más antes de finalizar el año