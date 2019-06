El Orfeón de Debabarrena ofrece una actuación en la iglesia de los Carmelitas El Orfeón de Debabarrena ofrece obras de carácter sinfónico coral junto a diferentes éxitos actuales. Tendrá lugar mañana con la interpretación de diez temas bajo la dirección de José Miguel Laskurain A. E. EIBAR. Sábado, 15 junio 2019, 00:59

El Orfeón de Debabarrena actúa mañana en la parroaquia de los Padres Carmelitas, a las 19.30 horas. Dirigidos por José Miguel Laskurain, ofrecerán un total de diez composiciones. Entre ellas están: Missa Ioannes Paulus-Kyrie (Josu Elberdin), Be Still My Soul (Alan Troy Davis), May it Be, El Señor de los Anillos (Enya); Jueves de La Oreja de Van Gogh; Indodana (Michael Barret &Ralf Schmitt); Cantique de Jean Racine (Gabriel Fouré); Dirait On, Le Chanson des Roses (Rainer M. Rilke y M. J. Lauridsen); Siyahamba, tradicional Zulú; o Look at the World, de John Rutter y Omnia Vincit Amor (Jerry Estes). Actuarán como solistas Ana Agirre, Lisbeth Fuentes, Beatriz Agirre y Pili Villar.

Esta agrupación coral surge a partir de un proyecto de José Miguel Laskurain, que promovió primero la Orquesta Debabarrena para después hacer un llamamiento en la comarca del Bajo Deba para tratar de poner en marcha una agrupación coral amateur formada por personas de la comarca del Bajo Deba. Consciente de que solo en Eibar no iba a poder disponer de un número suficiente de coralistas para crear una gran agrupación, esta invitación se lanzó a la comarca del Bajo Deba.

Desde 2016

La filosofía de la agrupación pasa por la puesta en marcha de obras del tipo sinfónico coral, pero sus integrantes son conscientes de que para alcanzar dichas metas primero es preciso dar algunos pasos más simples con un repertorio más adecuado. Todo estaba listo para su estreno después de un año de trabajo y así se hizo en noviembre de 2016, en el teatro Coliseo. A partir de ahí llevaron a cabo actuaciones en el Herriko Antzokia de Elgoibar, en los actos de celebración del 25 Aniversario del Hospital de Mendaro, en la celebración del aniversario de la Asociación de lucha contra el Cáncer en Ermua, en el programa 'Nobixo@ Billatzen' en la Cruz de Arrate, en la Iglesia Parroquial de Zaldibar, o en la Iglesia de San Justo de Segovia, o la última, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Salinillas de Buradón (Alava).