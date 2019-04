«La oposición ha ralentizado y bloqueado planes» Sábado, 6 abril 2019, 00:09

El hecho de no haber cerrado ningún acuerdo en 2015, cuando el PSE accedió a la alcaldía, ha llevado a este grupo a tener que gobernar en minoría, al contar con 10 concejales, frente a los 11 de la oposición. «Todo ello ha supuesto una notable capacidad de negociación», subrayó De los Toyos que acusó a la oposición de «ralentizar proyectos, bloquearlos, cuestionarlos». No obstante, el alcalde se mostró satisfecho de que los ocho acuerdos que se dan en un Ayuntamiento, con los cuatro presupuestos municipales y los cuatro de ordenanzas fiscales, «han salido adelante y además con una congelación de tasas, en cuatro ejercicios. No creo que haya un Ayuntamiento que hiciera lo mismo». Por este motivo se dirigió a la oposición «por su falta de responsabilidad y crítica fácil y electoralista que nos obligan a duplicar esfuerzos para que no se paralicen proyectos o se nos niegue inversiones, como el Parque Tecnológico de Tekniker. Pero hay casos en los que son capaces de llevar un parque de bomberos a Elgoibar, incluso».