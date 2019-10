La oposición municipal solicita mayor gasto e inversión ante la buena situación financiera Los grupos de la oposición piden inversiones ante la buena situación financiera. / MIKEL ASKASIBAR El remanente de tesorería suma 18,4 millones, la deuda neta es de 1,6 y, el ahorro, de 6,1 millones El PNV considera que la ciudad «no está para permitirse el lujo de dejar sin utilizar el dinero que se cobr a a los ciudadanos» A. E. EIBAR. Jueves, 3 octubre 2019, 00:11

El Pleno del Ayuntamiento debatió las cuentas generales de 2018, donde se demuestra la buena situación financiera de la ciudad, a tenor de los datos que dieron a conocer por los grupos políticos.

En base a los indicadores económicos, la deuda municipal se ha ido reduciendo a un ritmo de 600.000 euros por año. Así, en 2017 ascendía a 2,8 millones, en 2018 bajó a 2,2 y en el 2019 se redujo aún más hasta 1,6 millones. Lo que refleja el remanente de tesorería, cada año, es una mayor entrada de recursos: 1,6 millones por año. En 2016 ascendía a 15,2 millones, en 2017 a 16,8 millones y en 2018 a 18,4 millones. Por lo que respecta al ahorro neto, en 2015 llegaba a los 6,5 millones de euros, en 2016 eran 6,2 millones, en 2017 fue de 4,8 millones y el pasado año también se incrementó hata alcanzar los 6,1 millones de euros.

Deuda En 2017 sumaba los 2,8 millones; en 2018, eran 2,2 millones y en 2019 es de 1,6 millones. Remanante de tesorería En 2016 era de 15,2 millones; en 2017, de 16,8 y en 2018 es de 18,4. Ahorro neto En 2018 ascendía a 6,1 millones.

Por este motivo, desde el PNV solicitan asumir un «mayor gasto tendente a asumir los retos de futuro, porque apreciamos la existencia de una ciudad desequilibrada, entre zonas de primera y de segunda». Así, desde las filas nacionalistas se critica que «el gobierno municipal dejó sin ejecutar dos tercios de las inversiones previstas en el pasado ejercicio, al ser el nivel de ejecución inferior al 34%». Desde la formación nacionalista muestran su «estupor» ante estos hechos porque, a su juicio, la situación de la ciudad «no está para permitirse el lujo de dejar sin utilizar el dinero que se cobra a los ciudadanos».

La concejal de hacienda jeltzale, Elena Ibañez, recuerda que mientras las inversiones no se ejecutan, en los últimos tres ejercicios el Ayuntamiento ha reducido la deuda viva a razón de medio millón anual, además de subir el remanente de tesorería 1,6 millones al año. «Nos dicen

que van a seguir haciendo inversiones allá donde se detecta una necesidad. ¿Es que no han detectado necesidades para dedicarse a guardar tanto dinero cada año?», pregunta Ibañez. A su juicio, un Ayuntamiento con un ahorro neto de 6 millones debe ser capaz de afrontar retos de futuro. «¿Por qué tenemos las diferencias que tenemos en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los retos de futuro a los que pretende hacer frente este gobierno con tantos recursos?». La concejala jeltzale no entiende la pasividad municipal, al considerar que una institución con semejante fortaleza financiera debiera mostrar un mayor dinamismo. La representante nacionalista considera que se debe gobernar con más «rigor y honestidad». A su entender, «no es aceptable poner 12,4 millones de inversiones en el presupuesto y dejar dos tercios sin ejecutar. Y tampoco es aceptable que 9 meses después de acabar el año todavía estén sin ejecutar las inversiones que tenían que estar culminadas el pasado ejercicio». Ibañez recordó también que los ingresos fueron finalmente más de los previstos. «En concreto, ingresaron el 133% de lo presupuestado. Una vez más, la típica trampa: presupuestan menos ingresos de los reales y más gastos de los que van a hacer con afán confiscatorio y así engordar las cuentas no sabemos para qué». La responsable de finanzas públicas del primer grupo de la oposición valora que «se está mirando a otro lado ante las necesidades que hay en la ciudad mientras se amontona dinero en el banco sin ningún objetivo público».

Desde EH Bildu, Gorka Errasti, apuntó que «el 18% de los ingresos se destinan a ahorros. Creo que esto debe repercutir en más y mejores servicios, en lugar de ser ahorrados». Errasti remarcó que «ahorrar tanto no es sinónimo de buena gestión. De la misma manera que se trata de llegar a acuerdos en el presupuesto también solicitamos que se debata qué hacer con el remanente de tesorería».