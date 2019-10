La oposición muestra «su extrañeza» por la convocatoria de esta iniciativa A.E. EIBAR Sábado, 5 octubre 2019, 00:54

La reacción de los grupos a la celebración de la jornada no se dejó esperar. Así, EAJ-PNV calificó de «improvisada, excluyente y carente de rigor» la jornada sobre Errebal. Por ello, el grupo jeltzale afirma que «tras once años de periplo, con suficiente tiempo para haber tenido un plan sobre su configuración y uso, nuestro grupo municipal considera lógica la reacción de la Plataforma Errebal y, ante la escasa información que el gobierno municipal del PSOE está poniendo sobre la mesa sobre este proceso, queremos advertir que no vamos a permitir desahucios ni a baserritarras ni a los demás puestos de la Plaza de Mercado». También afirma el PNV que «seguirá defendiendo una Plaza de Mercado digna y moderna, partiendo siempre de los puestos ya existentes». De ahí el PNV expone que «no nos comprometemos a asumir la decisión de una jornada en la que agentes invitados por el PSOE elijan entre opciones impuestas por el PSOE». Por ello, los nacionalistas defienden «la opinión de la totalidad de eibarreses, futuros usuarios de la plaza del mercado, sobre su configuración y uso, valorando de igual forma la opinión de vecinos y comerciantes de la zona».

Por su parte, EH Bildu recordaba que «el PSOE ha tenido 6 largos años para continuar con los ejercicios participativos, tras la primera convocatoria del 2013. Ahora, sin embargo, que se les empieza a echar el tiempo encima, pretenden finiquitar en una sola sesión los servicios que ofrecerá la nueva Plaza del Mercado de Errebal».

Por ello, para EH Bildu «esto no se trata de un ejercicio participativo» y le exige» mayor seriedad y rigor» al equipo de Gobierno del PSOE. Así, la coalición abertzale apunta que «durante los últimos años, son innumerables los problemas que ha venido sufriendo el proyecto de Errebal. Ahora realizará un ejercicio exprés para decidir el modelo de gestión y los servicios que ofrecerá la zona del mercado del futuro edificio Errebal. El PSOE tiene la intención de decidirlo definitivamente en una sola sesión de 3 horas. Además, la posibilidad de participación estará muy limitada para la ciudadanía en general».

Por ello, EH Bildu critica que se aborde la jornada «mediante invitaciones personales, en donde conocerán cinco experiencias de plazas de mercado cercanas, para, al finalizar, votar y decidir sobre cuál será el modelo de gestión y cuáles los servicios que se ofrezcan en la futura plaza de Errebal. Esto no es nada serio». Según EH Bildu, la decisión tomada «puede llegar a hipotecar el futuro de la plaza. ¿Acaso no tienen derecho los eibarreses de opinar sobre los servicios que le gustaría recibir en la futura plaza del mercado?». No obstante, EH Bildu sospecha que la razón de la convocatoria de la jornada guarde relación con que los trabajadores de la obra vienen ya necesitando especificaciones para realizar las instalaciones, «pero el Ayuntamiento no sabe qué se ubicará ahí concretamente. Y pretenden concretarlo a toda prisa».

Por otro lado, la coalición abertzale muestra su malestar con la nueva carpa del Rialto. «No es lo esperado ni lo solicitado por los baserritarras. Han perdido la poca visibilidad que tenían y existe un gran malestar». Por ello, solicita al equipo de Gobierno «un mejor análisis» de lo solicitado por los baserritarras de la plaza y que «se realicen los cambios necesarios en la estructura».