La atacante Opa Clement ya entrena en Areitio. SD EIBAR

Eibar

Opa Clement ya se entrena con el grupo y apunta a Ipurua

Las entradas para acudir al estadio armero para apoyar al equipo y ver el debut de la tanzana ya están a la venta

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

Tras un arranque complicado en la Liga F, con dos derrotas por la mínima y todavía sin ver puerta, el Eibar afronta la tercera jornada con un aliciente muy especial: la posibilidad de ver debutar a su nueva estrella ofensiva, la delantera tanzana Opa Clement. La jugadora internacional con Tanzania y capitana de su selección ya se ha incorporado plenamente a los entrenamientos en Areitio y podría saltar al césped de Ipurua este domingo.

La llegada de Clement supone un impulso necesario para un equipo que ha mostrado buena solidez defensiva en las primeras dos jornadas, pero que ha sufrido para transformar las ocasiones en goles. Con su experiencia internacional y su olfato goleador, el Eibar confía en que la atacante africana aporte un plus ofensivo y ayude a cambiar la dinámica de los resultados. Su debut llega en un momento crucial, ya que las armeras buscan sumar sus primeros puntos de la temporada y salir del fondo de la clasificación.

Entradas a la venta

Para acompañar a Clement en su debut, el Eibar ha puesto ya a la venta las entradas para el partido ante el Levante Badalona. Los aficionados pueden adquirirlas en Orsaixan, en su horario habitual o directamente en la taquilla 14 del estadio Ipurua desde las 15.00 horas del domingo.

El precio es de 10 euros para adultos y de 5 euros para menores de 13 años, facilitando que familias y aficionados puedan apoyar al equipo en un momento clave de la temporada.

El cuerpo técnico, liderado por Iñaki Goikoetxea, confía en que la incorporación de la delantera africana aporte la chispa ofensiva que el equipo necesita para empezar a transformar sus esfuerzos en puntos. La semana de entrenamientos se ha centrado en mejorar la finalización y el ataque, preparando a las jugadoras para un partido en el que la afición será un factor fundamental.

