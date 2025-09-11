Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Una ciudadana, ayer, contemplando algunos cuadros de la muestra. J.LEON

Eibar

Las obras premiadas en los concursos de pintura al aire libre del pueblo, expuestas y a la venta en el Kultur Kafe

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

El Kultur Kafe de Aita Agirre acoge desde el miércoles y hasta el próximo día 23 de septiembre una nueva exposición que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de contemplar 16 obras de arte premiadas en los concursos de pintura al aire libre que se han llevado a cabo en la localidad entre los años 2013 y 2025 (siempre en Trinidades o en torno a esas fiestas) bajo la organización de Egur arte tailerra.

Con esta muestra, que salvo los lunes se podrá visitar todos los días de la semana en el horario de apertura del Kultur Kafe, las responsables de Egur pretenden recaudar fondos «para hacer frente a los gastos derivados del cambio de local que deberemos llevar a cabo desde el inicio del próximo curso»; toda vez que el edificio de la vieja plaza del mercado en el que han desarrollado su actividad en los últimos años será derribado para la construcción del nuevo ambulatorio.

A partir del próximo mes de octubre las niñas y los niños que asisten a las clases de Egur arte tailerra continuarán con su formación en el espacio del edificio del King Kong que albergó la anterior biblioteca municipal; mientras que las clases para el alumnado adulto «de momento, comenzarán en el mismo local que hemos venido utilizando hasta ahora porque todavía seguimos buscando un local adecuado para la nueva etapa», explica Paula Heras desde Egur.

Artistas y precios

Quienes se acerquen estos días hasta el Kultur Kafe de Aita Agirre podrán encontrarse cuadros realizados por artistas como Esteban Oroz, José Miguel Arranz (tres obras), Jaime Zamakola, Leticia Gaspar, Jon Idigoras (tres trabajos), Juan Berrozpe, Raimundo Argós, Ricardo Azkargorta, Fernando Ureta, Fernando de Vicente, Jorge López o Álvaro Gil.

Las obras que lograron el primer premio en los concursos de pintura al aire libre se pueden adquirir por 300 euros, las que obtuvieron el segundo premio por 280 euros y las que se clasificaron en tercer lugar por 250 euros.

