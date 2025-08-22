Nuevas conexiones y revitalización urbana en marcha en la zona este

PABLO URANGA EIBAR. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Eibar comienza a dar forma a una ambiciosa transformación urbana en su zona este, con un conjunto de intervenciones que buscan conectar mejor el barrio, mejorar la calidad de vida de sus vecinos y potenciar la actividad económica local. Entre las actuaciones más relevantes destacan la rehabilitación integral del histórico edificio de la antigua fábrica Hijos de Gabilondo, ubicada en la confluencia de las calles Barakaldo y Barrena, junto con la creación de un paseo elevado entre Estaziño y Azitain que contará con tres ascensores para facilitar la accesibilidad. Este proceso de renovación urbana, con una inversión millonaria y apoyada por subvenciones del Gobierno Vasco, promete cerrar un 'punto negro' urbanístico y abrir nuevas oportunidades para el barrio.

El proyecto de rehabilitación del edificio Hijos de Gabilondo representa uno de los ejes principales de esta actuación. Se trata de una intervención que ha concluido ya la fase de derribos y que ha recuperado el trazado original del edificio, construido en 1938, eliminando las posteriores ampliaciones laterales no originales. Esta decisión permitirá ensanchar las aceras, mejorando la movilidad peatonal, así como crear nuevas zonas de esparcimiento para el disfrute ciudadano. Además, la recuperación contempla la apertura urbanizada de la cubierta del edificio, que funcionará como un espacio público para estancia y juegos, dotando al barrio de un nuevo pulmón abierto y multifuncional.

Rehabilitación y accesibilidad

El proyecto de rehabilitación cuenta con un presupuesto aproximado de 8,5 millones de euros y actualmente se encuentra en proceso de licitación. Esta actuación es fruto de un acuerdo político consolidado entre los grupos municipales PSE-EE y EH-Bildu, lo que refleja el compromiso unánime para revitalizar esta zona de Eibar. La subvención cercana a los cinco millones de euros aportada por el Departamento de Regeneración Urbana del Gobierno Vasco ha sido clave para llevar adelante la planificación y ejecución.

Paralelamente, avanzan las obras del ascensor urbano que unirá la calle Barakaldo con el futuro paseo elevado sobre las vías entre Estaziño y Azitain. Este ascensor responde a la necesidad de mejorar la accesibilidad en un área con desniveles significativos que dificultan la conexión directa con el centro urbano. Su apertura está prevista para el último trimestre del año y coincidirá con la finalización del paseo, lo que supondrá un importante avance para hacer el barrio más transitable y accesible para todos los vecinos. Además, esta obra permitirá clausurar un problema urbano histórico: la falta de conexión directa entre las viviendas de Electrociclos y el resto de la trama urbana, que hasta ahora discurría por debajo de las vías del tren.

«Con esta intervención pretendemos transformar la zona este de Eibar en un espacio más accesible, vivo y conectado, donde la historia y la modernidad se unen para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y potenciar el emprendimiento local. Es un compromiso firme del Ayuntamiento apostar por un barrio que sea referente en movilidad, sostenibilidad y servicios para todos », señala el alcalde.

Este conjunto de obras no solo facilitará la movilidad, sino que también servirá para promover un entorno más amable y conectado, fomentando una mayor cohesión social y ofreciendo nuevas oportunidades tanto para el emprendimiento como para el uso vecinal de los espacios públicos.

Tras la rehabilitación de Hijos de Gabilondo, el extremo este del solar se destinará a una nueva zona de aparcamiento para compensar las plazas que desaparecerán con la transformación del edificio. Por su parte, el extremo oeste será renaturalizado, creando un espacio abierto que se integrará como zona verde para disfrute comunitario. A su vez, en esta dinámica de transformación, se ha producido también la reciente adquisición del edificio Larrañaga y Elorza, que se destinará principalmente a aumentar las zonas de aparcamiento en el barrio, reforzando la capacidad logística y de estacionamiento.

Un barrio con futuro

Estas obras forman parte de una estrategia integral de regeneración urbana cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona este de Eibar, recuperando locales y espacios que estaban en desuso y generando nuevos puntos de encuentro, servicios y actividades económicas. La intervención se enmarca en una visión más amplia de la ciudad, donde la accesibilidad, la sostenibilidad y la convivencia son claves.

En definitiva, el proceso de transformación en marcha «refleja la voluntad municipal de impulsar un Eibar más conectado, accesible y atractivo, generando un entorno revitalizado que contribuya a atraer iniciativas empresariales y a reforzar el tejido social del barrio», señalan desde el Ayuntamiento. La revitalización del edificio histórico Hijos de Gabilondo y las nuevas infraestructuras de conexión prometen en los próximos meses un cambio significativo para esta zona de la ciudad, alineado con las demandas vecinales y las tendencias urbanísticas actuales.

Este proyecto integral coloca a la zona este de Eibar en un camino de modernización que busca el equilibrio entre el respeto a la historia arquitectónica, la mejora de los espacios públicos y la creación de un barrio más acogedor y dinámico para todos sus residentes.