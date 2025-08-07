Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las ayudas facilitan la compra de material escolar para la vuelta al cole. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Nuevas ayudas escolares en Eibar

El municipio refuerza su compromiso social facilitando la adquisición de material básico a la vez que dinamiza el tejido comercial local

Pablo Uranga

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

La localidad de Eibar da un paso más en el respaldo a las familias y personas que cursan estudios reglados u ocupacionales. El Ayuntamiento ... acaba de anunciar la puesta en marcha de la última edición de sus programas de ayuda económica dirigidos a quienes cursan tanto enseñanza obligatoria, como formación profesional o educación de adultos. Gracias a esta iniciativa, los destinatarios podrán beneficiarse de una aportación de hasta 60,10 euros para costear productos de primera necesidad relacionados con la actividad escolar.

