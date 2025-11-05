Nueva exposición de la Asociación de Artistas de Gipuzkoa en el Topaleku

A. E. EIBAR. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Topaleku de Arrate Kultur Elkartea acogerá mañan viernes, día 7, a las 19.00 horas, la inauguración de la exposición de la Asociación Artística de Gipuzkoa, una cita que consolida el intercambio entre artistas de Donostia y Eibar. Tras la muestra que los creadores eibarreses presentaron hace unos meses en la capital guipuzcoana, ahora son sus homólogos donostiarras quienes traen su trabajo a la ciudad armera.

La exposición, abierta hasta el día 23, reúne una selección de obras que recorren distintas miradas y técnicas —del dibujo a la pintura, de la escultura a lenguajes mixtos— con el objetivo de acercar al público el pulso actual de la creación plástica guipuzcoana y reforzar los lazos entre escenas locales. El horario de visita será de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00, y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

La sede donostiarra, situado en la calle Aldapeta, complementa la programación expositiva con cursillos de dibujo, pintura, escultura y otras disciplinas, configurando un espacio estable de mediación, aprendizaje y encuentro entre artistas y ciudadanía. Con esta propuesta,

Arrate Kultur Elkartea y la Asociación Artística de Gipuzkoa subrayan la importancia de la cooperación cultural entre municipios y de la circulación de obras y autores en la escala del territorio, un esfuerzo que permite a los vecinos disfrutar de una exposición de sello donostiarra sin salir de la ciudad y, al mismo tiempo, proyectar el talento local en la red provincial de salas.