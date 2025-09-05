Una nueva campaña de bonos invitará a la ciudadanía a comprar en los negocios locales de alimentación y hostelería

A. E. EIBAR. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La campaña está abierta a todos los negocios eibarreses de alimentación y hostelería que cumplan los requisitos, sean o no socios de ECCA. Para participar, los establecimientos deberán firmar el documento de adhesión entre el 9 y el 12 de septiembre (ambos inclusive). Ese documento está disponible en la web municipal (www.eibar.eus) y en www.erosieibarren.eus. Puede enviarse por correo a info@eibarcentrocomercialabierto.com o entregarse en persona en las oficinas de ECCA (Unzaga 7, 3 bajo). Para resolver dudas, están disponibles el 943 25 40 83 y el correo info@eibarcentrocomercialabierto.com.

En los próximos días, el Consistorio dará a conocer a la ciudadanía las fechas de puesta a la venta, las condiciones y los importes de los bonos-compra, así como el listado de establecimientos adheridos. La experiencia de campañas anteriores demuestra que estos programas mueven consumo adicional, fidelizan clientela y extienden el beneficio a todo el barrio: cuando una tienda o un bar funciona, gana el vecindario. Más allá de la ayuda directa al consumidor, los bonos actúan como inyección de liquidez para negocios que sostienen el empleo de proximidad, la formación de jóvenes y la diversidad de servicios que nos hace la vida más fácil. En esta dirección, desde el Ayuntamiento inciden en que «cada compra cercana reduce desplazamientos, fortalece la cohesión social y mantiene vivas las rutinas compartidas que distinguen a Eibar: el pote tras el trabajo, la charla en la cola de la panadería, el saludo de quien conoce nuestros gustos desde hace años.

Inscripciones Los establecimientos deberán firmar el documento de adhesión entre el 9 y el 12 de septiembre (ambos inclusive) Dudas 943 25 40 83 y el correo info@eibarcentrocomercialabierto.com

Con esta campaña, el Ayuntamiento llama a empresarios y hosteleros a sumarse y a los vecinos a responder con sus tickets. Porque cada bono es un gesto de apoyo a las personas que levantan la persiana cada mañana y a los barrios que queremos seguir recorriendo con orgullo.