Los noruegos están dispuestos a pagar por ayudar a la repoblación

La ciencia también pregunta por el bolsillo. Blanco lideró un estudio de disposición a pagar en el sur de Noruega, poro repoblar con aceptación, de una media de 175 coronas (15 euros) por persona.

Entre quienes pagarían, la media sube a 693 coronas (59 euros) . «Tres cuartas partes no pagarían y piden que lo haga la administración o la industria, pero con quienes sí pagarían ya se financian decenas de millones de alevines» decía Blanco. La clave sería un esquema mixto, transparente, con métricas públicas. ¿Por qué ese apoyo? «Porque cuando vas cuatro veces al muelle y no pica nada, dejas de ir. Y detrás del bacalao hay ocio local, pero también turismo de pesca que alquila apartamentos y barcos. Es cultura y economía».

El investigador no elude un debate mayor. «Europa lleva años tirando de la palanca del recorte. Es necesaria, pero no suficiente. Estamos en la Década de la Restauración: además de cerrar, hay que reparar». Lo dice quien compara precios —»en Noruega el bacalao de piscifactoría está a 28–30 euros el kilo; aquí lo ves a 12 a13»— y quien sabe que la economía de la repoblación ha cambiado: «Los piensos cuestan más, pero la supervivencia es mayor y el valor del pescado también. El análisis coste–beneficio hoy es más favorable que hace 30 años y allí en Noruega no tira la demanda como aquí».

Su otro frente de trabajo habla del mar que cambia cuando nadie mira: una ascidia invasora que llegó en aguas de lastre en 2019 tapiza redes de jaulas y corta el oxígeno a los salmones. «La cartografiamos y buscamos opciones de control. Erradicar es casi imposible, pero detectar pronto ahorra millones».

La frase resume su enfoque: prevenir, medir, adaptar. Blanco no es un científico ensimismado; es un mediador entre mundos.

Sabe explicar un modelo estadístico y sabe escuchar a un patrón. Agradece a quienes le traen 20 bacalaos con muestras para genética y a quienes le enseñan cómo se mueve el agua en una ensenada. «Hay casos de éxito espectaculares —las vieiras de Nueva Zelanda son el ejemplo clásico— y fracasos que te enseñan qué no repetir», finaliza Blanco.